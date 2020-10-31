Эксперт объяснила, почему иногда тесты на COVID-19 дают сбой 31.10.2020, 14:11

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На сегодняшний день доступно несколько видов исследований.

Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова констатирует: иногда тест на COVID-19 может давать отрицательный результат, несмотря на наличие характерных симптомов у человека, пишет сайт healthinfo.ua.

Причины: малое количество вируса в биоматериале, поздние стадии заболевания и банальный человеческий фактор.

"Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы, даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19. Причины этому могут быть следующие: небольшая вирусная нагрузка (малое количество вируса в биоматериале), поздние стадии заболевания (вирус уже "спустился" в легкие из верхних дыхательных путей), человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала). При этом массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей", - говорит Тиванова.

На сегодняшний день доступно несколько видов исследований: прямые (обнаружение возбудителя) и непрямые (выявление факта иммунного ответа). К первому типу исследований относятся поиск РНК вируса с помощью мазка из носа и ротоглотки и экспресс-анализы на вирусные антигены (белки, входящие в состав вируса, распознаваемые иммунитетом). Ко второму типу - выявление антител к коронавирусу (IgM и IgG).

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