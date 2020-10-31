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Выборы в Грузии: экзитпол отдает победу партии власти

  • 31.10.2020, 19:30
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Выборы в Грузии: экзитпол отдает победу партии власти

У блока Саакашвили вдвое меньше.

Как сообщает "Европейская правда", на выборах в Грузии лидирует провластная партия "Грузинская мечта" лидирует c 55%. Об этом свидетельствуют результаты exit poll американской компании Public Opinion Strategies, проведенного по заказу телекомпании "Имеди".

На втором месте – оппозиционный блок с участием партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве", у нее 23%. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" (3%), "Лело" (3%), "Альянс патриотов" (3%), "Стратегия Агмашенебели" (3%), "Гирчи" (3%) и другие.

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