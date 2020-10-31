«Утечка мозгов» и дефицит кадров: что происходит на рынке труда Беларуси 9 31.10.2020, 20:15

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Фото: pixabay.com

Люди не хотят работать за копейки.

Если раньше на работу уезжали из Беларуси преимущественно специалисты рабочих специальностей, то сейчас, скорее всего, происходит отток работников интеллектуального труда. Так считает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович, сообщает "Еврорадио".

— Это, безусловно, связано не с COVID-19, а с политической ситуацией, — отмечает директор кадрового агентства "Квадрат" Светлана Коростелева. По ее словам, всплеск миграции совпал с "чуть ли не вертикальным всплеском интереса" к рабочей силе внутри Беларуси.

— Конечно, накладывается наша политическая ситуация и вторая волна COVID-19, но ситуация все равно лучше, чем летом и весной, — рассказывает она.

Ни кадров, ни зарплат

По словам Коростелевой, рынок труда оживился после затишья с марта по сентябрь.

— Во-первых, всегда всплеск деловой активности в сентябре — октябре, — рассказывает Светлана Коростелева. Еще одна причина — относительный выход из коронавируса, хотя сейчас набирает обороты вторая волна, отмечает собеседница.

— И третье — появилось движение на рынке труда, связанное с политической обстановкой. Кто-то увольняется сам, кого-то увольняют, компании переезжают в другие страны, при этом освобождаются рабочие места. Наложение этих факторов и вызвало активизацию.

Собеседница отмечает, что зарплатные ожидания кандидатов отличаются от того, что предлагают наниматели.

— Как всегда, все хотят кадры с высокой квалификацией за меньшие деньги. А люди, пусть даже не эксперты в своей сфере, зачастую не готовы идти работать за 600-700 рублей.

А что айтишники? Релоцируются?

На рынке труда есть дефицит кадров. Особенно это касается IT-специалистов с опытом работы и узкой специализацией. Впрочем, хотя сейчас много говорят о релокации IT-специалистов, пока что это больше разговоры.

— Я смотрел исследование BEROC, где они опрашивали частный бизнес о том, думают ли они о релокации. Только около 4% думают о переезде. С одной стороны, этот процесс может быть достаточно долгосрочным. Если негативная социально-политическая тенденция будет продолжаться, то волна будет нарастать. С другой стороны, возможно, ситуация стабилизируется, а издержки переезда окажутся слишком высоки, и люди не будут переезжать, — говорит Глеб Шиманович.

Эксперт отмечает, что официальная статистика может многих не учитывать, ведь не все при выезде оформляют соответствующие документы. Это затрудняет оценку масштаба миграции.

По словам главы кадрового агентства "КИАТ" Игоря Кочетова, в Беларуси не хватает работников со знанием английского языка, востребованы продажники.

— Не сказал бы, что экономика упала катастрофически, но денег стало меньше. Некоторые направления замирают, например строительство. Работникам этой сферы стало сложнее выехать из-за коронавируса, и они стали дополнительной нагрузкой для рынка труда, — говорит Игорь Кочетов. — Но не хватает водителей, особенно в сельском хозяйстве. Отчаянно не хватает медсестер и санитаров. Дефицит педагогов в регионах, но причина известна. Люди есть, но они не идут на ту зарплату, которую им предлагают.

Помимо сложностей в строительстве, из-за коронавируса не предвидится восстановления туристической отрасли и ивент-индустрии.

— Отток высококвалифицированных кадров — это намного хуже, поскольку имеет долгосрочные последствия для экономики. Потенциал этих людей намного выше, чем, например, людей из строительной сферы. Не создадутся какие-то проекты, в плане имиджа страны это тоже означает потери. То есть подрывается основа долгосрочного роста, — резюмирует Глеб Шиманович.

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