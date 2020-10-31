Власти заявили, что задержали «группу анархистов-диверсантов»24
- 31.10.2020, 22:10
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Их задержали на границе с Украиной.
Белорусские силовики отчитались о задержании в 20 км от границы с Украиной группы из 4 "анархистов-диверсантов", которые якобы поджигали автомобили и админздания в Мозыре и Солигорске. Как заявили власти, "группа сформировалась в Киеве и собиралась бежать в Украину".
О задержании анархистов заявил Госпогранкомитет Беларуси, сообщает БелТА.
Власти заявили, что у "задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари".
Среди задержанных - бывший политзаключенный Игорь Олиневич.