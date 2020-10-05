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Автобус с игроками белорусского футбольного клуба столкнулся с лосем

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  • 5.10.2020, 10:08
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Автобус с игроками белорусского футбольного клуба столкнулся с лосем

ДТП произошло под Миловидами.

Автобус с игроками команды белорусской первой лиги «Слоним 2017» столкнулся с лосем, — сообщает пресс-служба клуба.

— По возвращению клуба после игры с «Гранитом» на трассе Р-43 не доезжая 10 км до Миловиды, автобус на котором ехала команда столкнулась с лосем. Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным пришлось по касательной.

Никто из команды, к счастью, не пострадал. Лося отбросило в левый кювет без признаков жизни, в автобусе оказалось разбито лобовое стекло и повреждены воздушные патрубки.

По вызову приехала Ляховичская ГАИ, которая зафиксировало случай ДТП и организовала охрану тела животного до прибытия сотрудников природоохраны. Неисправности в воздушной системе были устранены собственными силами и автобус продолжил движение, — говорится в сообщении.

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