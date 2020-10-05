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Ученые обнаружили в Австралии необычные наскальные рисунки

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  • 5.10.2020, 11:46
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Ученые обнаружили в Австралии необычные наскальные рисунки

Пещерные рисунки были сделаны 9400-6000 лет назад.

До недавнего времени ученые считали, что все существующие в Австралии образцы древней наскальной живописи относятся к двум стилям. Но теперь выяснилось, что на континенте сохранились пещерные рисунки, выполненные в новом для науки стиле, пишет lenta.ua.

На просторах Австралии было найдено примерно 100 тысяч древних наскальных изображений, сохранившихся с доисторических времен. При этом, ученые продолжают находить новые пещерные рисунки, некоторые из которых являются весьма необычными. К примеру, археологов очень удивил новый стиль древней живописи, образцы которого обнаружились в дикой местности Арнемленд.

"Мы изучили 87 убежищ в скалах, в которых есть наскальные рисунки. Речь идет об изображениях, которые расположены очень высоко. Сюжет большей части этих рисунков — человеческие фигуры, изображенные вместе с животными. По всей видимости, отношения с животным миром были основным мотивом творчества древних австралийских живописцев", — говорит Поль Такон, специалист в области антропологии.

Рисунки, стиль которых известен как "фигуры из Маливавы", посвящены в основном животным и отличаются от другой австралийской наскальной живописи. Ученые уверены, что изображения, которые были сделаны 9400-6000 лет назад, являются потерянным элементом в истории австралийской культуры.

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