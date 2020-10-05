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Свободное объединение спортсменов Беларуси направит письмо в МОК

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  • 5.10.2020, 19:21
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Свободное объединение спортсменов Беларуси направит письмо в МОК
Фото: by.tribuna.com

Белорусские спортсмены призывают Международный олимпийский комитет соблюдать свой устав.

Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК.

DW опубликовала часть черновой версии, в которой SOS BY призывает МОК соблюдать свой устав.

«Национальный олимпийский комитет (...) стал пособником беззакония и дискриминации и возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси.

«Мы просим руководство Международного олимпийского комитета проявить солидарность со спортсменами (...) и не оставаться равнодушным к действиям НОК Беларуси, которые связаны с дискриминацией и насилием», – говорится в письме.

Напомним, что президентом НОК Беларуси является Лукашенко.

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