Свободное объединение спортсменов Беларуси направит письмо в МОК 3 5.10.2020, 19:21

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Фото: by.tribuna.com

Белорусские спортсмены призывают Международный олимпийский комитет соблюдать свой устав.

Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК.

DW опубликовала часть черновой версии, в которой SOS BY призывает МОК соблюдать свой устав.

«Национальный олимпийский комитет (...) стал пособником беззакония и дискриминации и возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси.

«Мы просим руководство Международного олимпийского комитета проявить солидарность со спортсменами (...) и не оставаться равнодушным к действиям НОК Беларуси, которые связаны с дискриминацией и насилием», – говорится в письме.

Напомним, что президентом НОК Беларуси является Лукашенко.

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