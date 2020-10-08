Жители Жодино: Ночью возле прокуратуры был слышен то ли взрыв, то ли хлопок 8.10.2020, 12:17

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Фото: ex-press.by

Здание оцеплено до сих пор.

С утра в Жодино у городской прокуратуры оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Видны черные следы на белой входной двери в здание.

Читатели ex-press.by сообщают, что ночью около 3:15 слышали в этом районе то ли взрыв, то ли хлопок.

Фото: ex-press.by

«Наша Нiва» со ссылкой на читателей пишет в telegram о возможном пожаре в здании прокуратуры Жодино. Огнем повреждены входные двери.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 8 октября в 3:12 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании прокуратуры в Жодино. В результате пожара повреждена входная дверь на площади 0,1 кв. метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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