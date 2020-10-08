Легендарная белорусская теннисистка Зверева призвала к отставке Лукашенко 6 8.10.2020, 17:42

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фото: wikipedia.org

Письмо с требованием проведения новых выборов подписали более 700 спортсменов.

Белорусская теннисистка Наталья Зверева подписала письмо за отставку Лукашенко и против насилия, сообщает «Трибуна».

Письмо с требованием проведения новых выборов подписали более 700 спортсменов.

Зверева – советская и белорусская теннисистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Обладательница 20 титулов на турнирах Большого шлема (во всех разрядах). В 2010 году включена в списки Международного зала теннисной славы.

Зверева занимала первую строчку в женском парном рейтинге в сумме 124 недели, впервые поднявшись на нее 7 октября 1991 года в возрасте 20 лет. 36 раз играла в финалах турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах (1 + 31 + 4). Это наивысший показатель среди всех теннисистов из бывшего СССР. В 1992-1993 выиграла 6 подряд турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), завоевав так называемый «неклассический» Большой шлем в парном разряде, но так и не сумела завоевать классический Большой шлем в парном разряде (все 4 турнира за 1 сезон). В 1992-1994 годах, начиная с «Ролан Гарроса»-1992 до Уимблдона-1994 выиграла 9 из 10 турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), проиграв лишь в полуфинале US Open-1993 паре Санчес-Викарио/Сукова.

Начиная с Ролан Гаррос-1991 по Australian Open-1999 (восемь полных сезонов) выходила в финал 27 из 32 турниров Большого шлема в женском парном разряде, выиграв 17 из них. Четырежды (1992, 1993, 1994, 1997) выигрывала по 3 турнира Большого шлема в парном разряде за сезон. Трижды (1995, 1997 и 1998) играла во всех финалах турниров Большого шлема сезона в парном разряде. 10 раз подряд (1989-1998) играла в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде. Четырежды подряд выигрывала «Ролан Гаррос» в паре (1992-1995). Четырежды подряд выигрывала Уимблдон в паре (1991-1994). Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1992 года в парном разряде (с Лейлой Месхи). Участница 4 Олимпиад – 1988, 1992, 1996 и 2000.

Также Зверева выставит несколько своих трофеев для аукциона в поддержку фонда спортивной солидарности.

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