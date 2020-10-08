Банкомат в Беларуси поливал людей водой 7 8.10.2020, 19:07

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Что это было?

В твиттере появилось видео, на котором один из белорусских банкоматов буквально поливает людей струей воды, пишет InfoBank.

Все, кто знаком с устройством банкоматов, уверенно скажут, что воды в устройстве быть попросту не может.

Пользователь, разместивший видео, считает, что это «Новейшая канадская система по разгону белорусов от банкоматов». Это отсылка к тому, что часть автомобилей-водометов, стоящих на вооружении белорусских силовиков, изготовлены в Канаде.

InfoBank обратился за комментарием в Приорбанк, которому, судя по вывеске, принадлежит банкомат.

В Приорбанке сообщили, что на видео зафиксирован момент, когда в здании, где расположен офис, прорвало пожарный гидрант, к которому банк не имеет отношения.

Новейшая канадская система по разгону белорусов от банкоматов pic.twitter.com/F0uTR9VhGS — ГОЛУБКА ⚪🔴⚪ (@alentina27) October 7, 2020

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