У берегов Австралии обнаружили новый гигантский коралловый риф 1.11.2020, 13:18

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Иллюстрационное фото

Это первое подобное открытие за 120 лет.

Ученые нашли барьерный риф высотой полкилометра

В северной части Большого Барьерного рифа ученые обнаружили новый коралловый риф высотой полкилометра. Это первое подобное открытие за 120 лет, сообщает ВВС.

Риф выше, чем Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре. Обнаружить огромный коралловый риф, отделенный от Большого Барьерного рифа, удалось во время годичной миссии. Ученые проводили трехмерное картирование морского дна в этом районе.

Команда на борту исследовательского судна, принадлежащего Институту океана Шмидта, некоммерческой группе, базирующейся в Калифорнии, использовала для исследования рифа подводного робота под названием SuBastian. Он транслировал в прямом эфире видео этого открытия и передавал его на YouTube.

"Обнаружение нового рифа высотой полкилометра у берегов мыса Йорк в хорошо известном Большом Барьерном рифе показывает, насколько загадочный мир у нашего побережья", - заявила исполнительный директор института Джотика Вирмани.

Риф стоит на океанском дне у побережья Квинсленда, но является отделенным, то есть, не является частью основного корпуса Большого Барьерного рифа. Его форма напоминает лопасть, шириной 1,5 километра и высотой 500 метров. Самая высокая точка рифа располагается на глубине всего 40 метров от поверхности воды.

Риф - это последнее открытие исследователей из Института океана Шмидта во время их годичной экспедиции по исследованию океана вокруг Австралии. В институте заявили, что обнаружили 30 новых видов, в том числе "самое длинное зафиксированное морское существо" - 45-метровую сифонофору, найденную в апреле в каньоне у побережья Западной Австралии.

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