Кипр больше не будет выдавать «золотые паспорта» 1.11.2020, 19:05

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Решению властей предшествовало расследование телеканала Al Jazeera.

На Кипре с 1 ноября прекратила действовать программа предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции — так называемая процедура получения «золотых» паспортов. Об отмене программы в нынешнем ее виде правительство страны сообщало 13 октября, передает РБК.

Министерство финансов и Министерство внутренних дел выступали за приостановку выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы. Совет министров поддержал эту инициативу.

Отмена выдачи паспортов в обмен на инвестиции произошла после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.

На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи «золотых» паспортов. В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».

После этого 7 октября власти решили лишить гражданства семерых инвесторов — они получили документы под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.

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