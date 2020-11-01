Кипр больше не будет выдавать «золотые паспорта»
- 1.11.2020, 19:05
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Решению властей предшествовало расследование телеканала Al Jazeera.
На Кипре с 1 ноября прекратила действовать программа предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции — так называемая процедура получения «золотых» паспортов. Об отмене программы в нынешнем ее виде правительство страны сообщало 13 октября, передает РБК.
Министерство финансов и Министерство внутренних дел выступали за приостановку выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы. Совет министров поддержал эту инициативу.
Отмена выдачи паспортов в обмен на инвестиции произошла после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.
На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи «золотых» паспортов. В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».
После этого 7 октября власти решили лишить гражданства семерых инвесторов — они получили документы под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.