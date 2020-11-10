Нагорный Карабах как лакмус ослабления российского неоимпериализма Александр Коваленко

10.11.2020, 16:31

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Кремль действует, как СССР во время своего заката.

Когда в 2014 году Российская Федерация вторглась в Украину, экономика страны-агрессора была на подъеме. ВВП РФ превышал $2,3 трлн (по состоянию на 2013 год) и демонстрировал стабильный рост, цены на газ и нефть удерживали пиковое значение, а россияне в плане благосостояния и достатка имели ровно столько, сколько им нужно было, чтобы ощущать относительное удовлетворение от жизни.

А потому, Россия 6 лет назад имела не только преимущество над Украиной в вопросах военного потенциала, но и экономического, в разы усиливающего возможности Москвы по оказанию дестабилизирующего воздействия на Киев как изнутри, так и извне. И, как неотъемлемая часть, это политический кризис в Украине, имевший место в 2014-м, в значительной степени затормозивший принятие жизненно важных решений, как в самой стране, так и в среде наших зарубежных партнеров.

Фактически, вторгаясь в Украину, Россия воспользовалась целым комплексом ей удобных факторов. Но даже при наличии такого неоспоримого и, казалось бы, фатального преимущества оккупантов, реализовать проект “Новороссии”, от северо-востока до юго-запада Украины, России не удалось.

Между тем, шестой год санкций, статус страны-изгоя и неблагоприятная обстановка на сырьевом рынке, привели к тому, что России приходится действовать так же, как и в свое время на своем закате действовал СССР – ограничивая финансирование жизненно важных направлений для экономики и граждан ради обеспечения силового блока. Но, как показывает время, и это не помогает неоимпериализму РФ выживать в современных условиях.

Когда распался СССР, Кремль, несмотря на последовательный выход одной республики за другой из состава Союза, не оставил надежд в перспективе собрать их все воедино. Именно с этой целью, в наиболее уязвимых и ослабленных были созданы постсоветские анклавы, в ряде случаев превратившиеся в метастазы “русского мира”. Это так называемая Приднестровская молдавская республика, Абхазия, Южная Осетия и, конечно же, непризнанная Нагорно-Карабахская республика, число которых со временем пополнили наиболее гротескные непризнанные образования "ДНР" и "ЛНР".

Но, нынешний конфликт в Нагорном Карабахе стал показательным в плане дееспособности современной России как союзника и архитектора гибридного хаоса. На протяжении, без малого, полутора месяцев, Российская Федерация не смогла наладить регулярную военно-техническую поддержку Армении по кратчайшим авиационным маршрутам. Россия, не имеющая прямой сухопутной границы с Арменией, оказалась отрезана от своего постсоветского анклава по кратчайшим авиационным направлениям.

Россия не смогла на международной площадке создать серьезную коалицию, способную оказать давление, как на Азербайджан, так и на его союзников, в частности, Турцию.

Россия не смогла, при наличии военной базы в Армении, через которую проходила "отмывка" поставляемой техники армянской стороне, коренным образом сломить ситуацию на пользу Еревана.

Точно также, как и в 2014 году, когда Россия воспользовалась политической, военной и экономической слабостью Украины, чтобы оккупировать полуостров Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Азербайджан использовал удачный момент слабости РФ, дабы освободить Нагорный Карабах от оккупации.

Конечно, этой освободительной операции наступит конец, если не будет совершенно безумных вмешательств, на которые дана будет санкция маразматического режима РФ из Ново-Огарево. И по завершению этой операции, на мой взгляд, по состоянию на декабрь, возникнут и в Украине призывы решать вопрос аналогичным путем.

Но тут, предвидя такие бравурные призывы ура-патриотических слоев, я бы хотел призвать к благоразумию. У нас общая с Россией граница и риск полномасштабного вмешательства страны-оккупанта куда выше, чем в Нагорном Карабахе. День освобождения оккупированной части Донбасса и Крыма наступит, но не сегодня и не завтра. Тотальное экономическое истощение и изоляция России – вот успех к победе. Успех, который показал себя в Нагорном Карабахе. Но нам для уверенной победы нужно больше ослабить врага. Всему свое время.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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