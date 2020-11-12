Умер болевший COVID-19 известный белорусский банкир 8 12.11.2020, 14:32

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Фото: tut.by

Василий Швед был заместителем главы правления Банка развития.

На 61-м году жизни умер зампред правления Банка развития Василий Швед. Данную информацию tut.by подтвердили в банке.

Причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Василий Швед родился 10 июня 1960 года в поселке Лынтупы Поставского района Витебской области. Окончил Новосибирское высшее командное военно-политическое общевойсковое училище, Военный университет, Белорусский государственный экономический университет.

После окончания службы в Вооруженных силах в 1995 году стал ведущим экспертом службы режима и безопасности Акционерного коммерческого банка внешнеэкономической деятельности Беларуси. Затем работал в Нацбанке, Банке международной торговли и инвестиций, частной компании «Солпол». С 2005 по 2012 год был заместителем председателя правления Белагропромбанка.

В феврале 2013 года откликнулся на предложение Сергея Румаса и стал его заместителем в Банке развития. Курировал деятельность управлений по работе с персоналом и информационных технологий, а также филиалов банка.

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