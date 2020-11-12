Страна уходит в партизаны 16 Владимир Халип

12.11.2020, 17:21

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Владимир Халип

Наша свобода уже где-то рядом.

Никаких иллюзий по поводу проигравшей власти ни у кого не осталось. Двадцать шесть лет разбоя и режимного разгула – это уже слишком. Уходит – туда ей и дорога. Оглушительный провал на августовских выборах окончательно подвел черту в суматошной истории этой нелепой власти. Большего конфуза, казалось бы, и придумать невозможно. Даже если очень постараться. Подобный день уже не повторится.

Однако еще одна нехорошая дата недавно вновь постигла проигравшего – 5 ноября. Постылая и к тому же беспросветная. Намного хуже той, которую наиболее стойкие его соратники отмечают традиционно два дня спустя. Там хотя бы случилось что-то вполне конкретное. Пришли возбужденные красногвардейцы с матросами, разогнали почти символическую охрану и взяли штурмом дворец. И не забыли банки. Появился повод начать историю с чистого листа. И шумно отмечать событие. Во всяком случае, хотя бы в Дроздах, где все еще красным помечают этот мутный лист календаря. А тут, позвольте спросить, что стряслось?

Неведомо где, в каких-то невообразимых часах, с последними песчинками утекли заодно жалкие остатки и без того весьма условной легитимности. Это по версии особенно педантичных юристов и прочих буквоедов. Многие же, не только в их кругах, давно считают, что испарилась всякая легитимность еще на ранней стадии этой шальной карьеры. А потому пересчитывать какие-то песчинки глупо и бессмысленно.

Подумаешь, событие! В злополучном августе главные выборы были проиграны с треском. И ничего - подручные встали, отряхнулись и сделали вид, что все наоборот. И даже инаугурацию, пусть и воровато-суррогатную, но все же провели. А тут, откуда ни возьмись, это коварное число - непредвиденное пятое. После которого даже придворный шпиц имеет полное право не выполнять команды проигравшего. Так что же теперь, стать в позу и кричать на весь мир: а где моя легитимность?..

Однако и прежде жили без нее и не пропали. А потому решено было просто сделать вид, что все о’кей. Нагло усесться в почти потерянное кресло и потребовать решительно продолжения банкета. Тем более, что вышибала в дверном проеме так и не возник, а вот ОМОН и прочие громилы всегда под рукой. Вот только на этот раз почему-то все пошло не так. И вопреки недавним обещаниям все-таки пришлось посиневшими пальцами ухватиться цепко за край стола. Не помогло. Попросили соблюдать приличия. Указали на дверь. Четко и кратко объяснили, куда следует идти. И кто – рабочие, перед которыми он корчил из себя кормильца и большого благодетеля.

Напрасно этот бывший вертикальщик и его кремлевский партнер строили свои фантастические планы решительного усмирения внезапно вспыхнувшего бунта. Развитие событий пошло не по привычной схеме. И эти двое даже поверить не могли, что дело тут не только в оппозиции, которую легко было в любой момент упрятать в карцер и пустить по гулаговскому кругу. Тут совсем иной поворот. Почти сто дней длятся протесты. Народ взял в свои руки судьбу страны. Никакой крамолы. Все как в конституции, которую в чиновничьих кругах давно читать не принято.

Народ – источник власти. Это вы всерьез? А как же вертикаль и тот, кто наверху? Да это какой-то немыслимый дефолт, конец и полный крах. Иссякнут и разбегутся врозь подконтрольные финансовые потоки. Пошатнется и может рассыпаться вся система покорной и послушной власти. А придворный транспорт в самый критический момент может оказаться вдруг с пустыми баками. Необходимы срочно принимать решительные меры. Что-то мгновенное и даже чрезвычайное. Лучше всего одержать над улицей хотя бы условную победу.

А потому в минувшее воскресенье в столицу псевдополководец решил начать масштабное контрнаступление. Из всех областей в Минск стянул последние резервы карателей. Решил пугнуть страну, как в первые три дня после августовских выборов. Чтобы усмирить всех недовольных и надолго прекратить даже разговоры о какой-то легитимности, будто бы утраченной внезапно. А заодно отрапортовать Путину о выполнении приказа по усмирению бунтующих. Доложить о продвижении конституционной будто бы реформы, так успешно стартовавшей в застенках КГБ. А заодно попросить денег. На всякий случай.

Силы собрались внушительные. Действовали нагло, без оглядки. Нападали на случайных прохожих. Из засады. Из подъехавших внезапно бусиков и автозаков. Едва ли не за каждым, попавшим в облаву, гонялись группами человек по двадцать. Откровенно и демонстративно наводили страх. Спецоперация по усмирению. Нужен был конкретный результат. Как во времена немецкой оккупации. Не скрывали, а даже подчеркивали омерзительное сходство. Чтобы ужаснулись все, исчезли, сникли. Нужен был тотальный страх и мертвая тишина. И что в итоге получилось?

Уже на следующий день от Красного костела по проспекту двинулась колонна пенсионеров. В ответ на властные окрики стражей порядка грянул дружный хор: «Пошел вон - ты и твой ОМОН!» Вышедшие на Площадь знают четко, куда направить озверевшего банкрота. А вечером, как обычно, собирались вместе люди во дворах, в своих районах. Пели песни. Над высотками поднимали свой бело-красно-белый стяг. Строили планы на завтра. Шаг за шагом возвращали свободу и нормальную жизнь страны.

Так что же выходит, это поспешно назначенные дроздовским долгожителем выборы разбудили народ? А не много ли чести. Ничего не случается вдруг. Давно уже многие чувствовали и понимали, что на нашу страну надвигается что-то злобное, наглое, беспросветно темное. А потому надо всем выйти, встать в сцепку и предотвратить катастрофу. И если надо – уйти в партизаны. Так было всегда. Во все времена. При всякой власти и всяком нашествии. Потому что партизаны – это не какой-то отдельный отряд, даже безоглядно лихой. Партизаны – это все вместе. И воевать с ними – это как ветер ловить в чистом поле. Попробуй, догони!

А уж злобному и тяжеловесному неудачнику преклонных лет, даже если он с полицейской дубинкой и автоматом без рожка, с такой задачей и подавно не справиться. Побегает. Попрыгает. Устанет. И уйдет навсегда, не забыв прихватить с собой скудное барахлишко, нажитое непосильным трудом. Не он первый пытался покорить эту страну. Будем надеяться, что все-таки последний. Народ свой выбор сделал. Страна уходит в партизаны.

И наша свобода уже где-то рядом.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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