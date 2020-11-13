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Епископ Юрий Кособуцкий: Молимся за тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее для нашей страны

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  • 13.11.2020, 21:16
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Епископ Юрий Кособуцкий: Молимся за тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее для нашей страны
фото: belnaviny.by

Сотни людей собрались на святую мессу по Роману Бондаренко в Минске.

Святая месса по гражданскому активисту Роману Бондаренко проходит в Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске в пятницу, здесь собралось несколько сотен человек, многие остались на улице, передает корреспондент "Интерфакс-Запад".

фото: interfax.by

"Мы собрались здесь, чтобы помолиться за всех жертв насилия в нашей стране, но в первую очередь - за Романа Бондаренко. Мы, люди, которые остаются на земле, можем сделать для его души только одно - молиться", - сказал генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий во время мессы.

"Мы с ужасом наблюдаем, что делается в нашей стране. Мы каждый день молимся, за остановку насилия. Но его становится все больше. Мы всё понимаем, что убийство, насилие - это зло. Но мы все помним слова Христа, что важно прощение", - продолжил он.

Представитель католической церкви отметил, что священники все чаще слышат о том, насколько сложно становится прощать для многих людей. Однако при этом призвал в любой ситуации оставаться "человеком, человеком с большой буквы и не хранить в своем сердце ненависть".

фото: interfax.by

Кособуцкий также обратил внимание на то, что "сегодня наше общество наполнено героизмом и важно это чувство сохранить". "Это проявление любви, как бы нас не старались столкнуть. Но объединяются люди даже разных конфессий. И эту любовь надо сберечь", - уверен он.

"Молимся за тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее для нашей страны и, особенно, за Романа Бондаренко", - завершил проповедь священнослужитель.

фото: interfax.by
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