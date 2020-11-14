«Жальгирис» Алексея Баги разгромил «Судуву» и стал чемпионом Литвы 14.11.2020, 18:06

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Это второй трофей для белорусского специалиста в самостоятельной карьере.

Сегодня прошел заключительный матч чемпионата Литвы. «Жальгирис» Алексея Баги дома разгромила «Судуву» и стала чемпионом страны, пишет «Трибуна».

Это второй трофей для специалиста в самостоятельной карьере.

Напомним, решающий матч несколько раз переносился из-за вспышки коронавируса в «Судуве».

Чемпионат Литвы

20-й тур

Жальгирис Вильнюс – Судува 3:0 (2:0, 1:0)

Голы:

1:0 – 13, пенальти Видмон, 2:0 – 17 Калуджерович, 3:0 – 63 Видмон.

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