Лукашисты задержали более 600 участников акций памяти Романа Бондаренко 4 15.11.2020, 19:29

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Задержано минимум 17 журналистов.

На 19:22 15 ноября в Беларуси задержано 638 участников акций памяти убитого лукашистами Романа Бондаренко.

Сообщается о задержаниях в Гродно, Гомеле, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Барановичах, Жлобине. Основная часть задержанных — в Минске.

Среди них — издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (позже освобожден), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.

Полный список задержанных можно посмотреть здесь.

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