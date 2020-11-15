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Лукашисты задержали более 600 участников акций памяти Романа Бондаренко

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  • 15.11.2020, 19:29
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Лукашисты задержали более 600 участников акций памяти Романа Бондаренко

Задержано минимум 17 журналистов.

На 19:22 15 ноября в Беларуси задержано 638 участников акций памяти убитого лукашистами Романа Бондаренко.

Сообщается о задержаниях в Гродно, Гомеле, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Барановичах, Жлобине. Основная часть задержанных — в Минске.

Среди них — издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (позже освобожден), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.

Полный список задержанных можно посмотреть здесь.

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