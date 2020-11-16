Бастующий слесарь «Беларуськалия»: Главное для меня - отставка Лукашенко 16.11.2020, 13:30

Забастовщик крупного предприятия – о своих мотивах и будущем.

Максим Данилевич, 32 года, Солигорск

Максим женат, имеет двух сыновей. Работает электрослесарем на «Беларуськалии» с 2012 года: сначала в цехе автоматизации, а с 2017 года на подземном участке внутришахтного конвейерного транспорта, передает «Белсат».

О работе отзывается так: «ответственная и не рутинная, дружеский коллектив».

«Я дорожил своей работой, и мне тяжело было уходить. Но оставаться в стороне, когда моих земляков калечат и запугивают, я тоже не мог. Последней каплей стали новости на государственном канале ОНТ, которые я случайно увидел в гостях. Дома мы кабельное телевидение не смотрим. Меня возмутило, как государственные СМИ искажают события в Беларуси», – говорит Максим.

Он присоединился к стачке 9 ноября. Заявление о вступлении в стачку передал руководству через напарника, и с того момента не выходил на работу. Поскольку некоторых бастующих увольняли через день после объявления стачки, Максим готов и к такому уходу, но пока ему об этом никто не сообщал.

«Я разделяю все требования стачкома, но главное для меня, конечно, это отставка Лукашенко. Коллеги в большинстве своем понимают тех, кто бастует. Даже разделяют наши мнения, но кредиты, отсутствие собственного жилья их останавливают», – объясняет Максим.

По словам мужчины, на «Беларуськалии» работают люди с разными взглядами. Есть и те, кого все в Беларуси устраивает. Но Максим не осуждает ни одних, ни других. Его лично поддерживает жена, решение присоединиться к стачке они принимали с ней вместе.

«Я верю в победу народа и что мы, как государство, будем действительно процветать. Я очень хочу вернуться на свою работу, но это возможно только в случае победы. Если придется все-таки искать новую работу, я уверен, что смогу ее найти», – делится мыслями Максим Данилевич.

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