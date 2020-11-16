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Вакцина против COVID-19 компании Moderna показала эффективность почти в 95%

  • 16.11.2020, 17:09
Вакцина против COVID-19 компании Moderna показала эффективность почти в 95%

Уже две вакцины могут быть доступны на ограниченной основе к концу года.

Биотехнологическая фирма Moderna объявила в понедельник, что предварительный анализ показывает, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 почти на 95 процентов эффективна в предотвращении заболеваний, в том числе тяжелых случаев, рассказали в компании в понедельник, пишет "Зеркало недели. Украина".

Отмечается, что это поразительный первоначальный результат, который оставляет Соединенным Штатам перспективу того, что две вакцины могут быть доступны на ограниченной основе к концу года.

"Первичная конечная точка исследования 3-й фазы основана на анализе подтвержденных и разрешенных случаев COVID-19, начиная с двух недель после второй дозы вакцины. Этот первый промежуточный анализ был основан на 95 случаях, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе плацебо против 5 случаев в группе мРНК-1273, в результате чего балльная оценка эффективности вакцины составила 94,5%", - рассказали в Moderna.

Новость появилась через неделю после того, как фармацевтический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech подняли фондовый рынок и надежды людей с новостью о том, что их вакцина эффективна более чем на 90%.

При этом сообщалось, что существуют значительные логистические препятствия для достижения массовой вакцинации, ведь вакцинация еще не проводилась в таком масштабе. Также необходимо изготовить соответствующее оборудование для вакцинации, транспортировать его из заводов и доставить в местные медицинские центры. К тому же, сама вакцина требует специальных условий хранения, например, вакцина Pfizer требует хранения в морозильной камере при низкой температуре.

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