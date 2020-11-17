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Из театра белорусской драматургии в знак протеста ушел еще один актер

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  • 17.11.2020, 10:57
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Из театра белорусской драматургии в знак протеста ушел еще один актер
Фото: mapminsk.by

Николай Стонька записал видеообращение.

Актер Николай Стонька объявил о своем уходе из Республиканского театра белорусской драматургии. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает tut.by.

— Я против цензуры в театре. Я против того давления, которое сейчас особенно сильно выливается на театр. Я против того, что сейчас начали специально приходить так называемые контролеры из Министерства культуры, чтобы следить, дабы ни до, ни после, а уж тем более во время спектакля не было знаков солидарности, гражданской позиции. Я против того, что постоянно запугивают закрыть театр в два счета, — заявил Стонька.

Николай Стонька родился в 1989 году в Столбцовском районе. Окончил Белорусскую академию искусств. С 2012 года работал в Республиканском театре белорусской драматургии.

Ранее ведущий актер Республиканского театра белорусской драматургии Андрей Новик уволился в знак солидарности с бастующими и уволенными.

Актер Илья Ясинский был задержан 15 ноября в Минске и избит при задержании — сначала в бусе, потом в автозаке. Из РУВД Московского района его доставили в больницу скорой медицинской помощи и госпитализировали с переломом отростков двух позвонков. В больнице он пробудет около недели, срастаться переломы будут полтора-два месяца.

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