В Австрии введен жесткий локдаун

В борьбе с коронавирусом власти вновь сводят к минимуму общественную жизнь в стране.
Как стало известно сайту Charter97.org из австрийских СМИ, с сегодняшнего дня по 6 декабря в стране вводится локдаун. Выходить из дома и квартиры разрешается только по определенным причинам. К примеру - для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, приемы у врача.
Разрешается также выходить на прогулку или пробежку. Почти все магазины закрыты, за исключением супермаркетов, аптек или банков.
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