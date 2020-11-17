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В Австрии введен жесткий локдаун

  • 17.11.2020, 13:03
  • 1,239
В Австрии введен жесткий локдаун
Фото: Getty Images

В борьбе с коронавирусом власти вновь сводят к минимуму общественную жизнь в стране.

Как стало известно сайту Charter97.org из австрийских СМИ, с сегодняшнего дня по 6 декабря в стране вводится локдаун. Выходить из дома и квартиры разрешается только по определенным причинам. К примеру - для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, приемы у врача.

Разрешается также выходить на прогулку или пробежку. Почти все магазины закрыты, за исключением супермаркетов, аптек или банков.

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