Ученые объяснили, почему смещается Северный магнитный полюс 18.11.2020, 9:01

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Процесс напоминает перетягивание каната.

Координаты полюса задаются двумя зонами магнетизма.

Северный магнитный полюс Земли плавно перемещается из Канады в Сибирь. Северным магнитным полюсом принято называть место, в котором линии магнитного поля планеты направлены вертикально вниз под углом 90 градусов. Магнитный полюс меняет координаты, но его обычно ассоциируют с Северной Канадой, пишет lenta.ua.

В 1990-х годах координаты Северного магнитного полюса начали меняться особенно стремительно — полюс мигрирует в Сибирь, и ученым даже удалось выяснить, почему так происходит. Оказалось, что координаты Северного магнитного полюса задаются двумя зонами магнетизма — один находится по Канадой, а второй лежит под Сибирью. Эти две зоны как будто перетягивают канат, и до недавнего времени "побеждала" Канада, но с некоторых пор ситуация изменилась.

Почему ослабла канадская "точка" магнетизма и усилилась сибирская? Ученые говорят, что это связано с особенностями течения расплавленного вещества в недрах планеты. Существование магнитного поля Земли обусловлено процессами течения жидкого расплавленного материала в недрах. Мы не можем повлиять на это течение, поэтому все, что нам остается — обновлять координаты магнитного полюса.

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