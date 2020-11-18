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В домах Новой Боровой появилась горячая и холодная вода

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  • 18.11.2020, 9:04
  • 3,839
В домах Новой Боровой появилась горячая и холодная вода

Однако местные жители не решаются ее пить.

В домах Новой Боровой в Минске появилась горячая и холодная вода. Эту информацию tut.by подтвердили местные жители.

— Появилась около четырех часов утра. Пока не рискуем ее пить, выжидаем, но рады, — подтвердили в одной из квартир информацию из местных чатов.

В протестном минском микрорайоне Новая Боровая воды не было трое суток. Во вторник там из-за этого не работала школа, жители носили воду в бутылках и ведрах. Кроме того, вчера утром в некоторых домах пропадало отопление. Жители все это считают местью властей за протестные настроения в квартале.

Напомним, что район с самого начала избирательной кампании стал эпицентром протестов, после выборов в квартале люди активно вывешивают бело-красно-белые флаги.

Неравнодушные минчане, кстати, сразу создали чат, где предлагали всевозможную помощь жильцам НБ — от приглашения помыться до места для ночевки на несколько дней.

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