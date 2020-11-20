Названы семь продуктов, которые мобилизуют иммунитет против COVID-19 20.11.2020, 12:59

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Медики отобрали «суперфуд», способный вызвать мощный иммунный ответ.

Если вы во время эпидемии COVID-19 постоянно чувствуете слабость и заметили, что стали чаще уставать, болеть простудами и гриппом, возможно, у вас ослаблена иммунная система.

К счастью, ее можно вернуть к правильному функционированию позитивными изменениями в образе жизни. И начать медики предлагают с питания, пишет healthinfo.ua.

Вот несколько продуктов, которые очень полезны для вашей иммунной системы:

1. Йогурт и другие пробиотики

Пробиотики могут усиливать неспецифический клеточный иммунный ответ, характеризующийся активацией макрофагов. Лучше всего подходят высококачественные органические сорта йогурта (только избегайте продуктов с сахаром). Йогурт также содержит витамин D, который очень полезен для иммунной системы. К другим ферментированным продуктам, содержащим пробиотики, относится кимчи, мисо и квашеная капуста.

2. Чеснок

О том, как полезен чеснок для здоровья и иммунитета, знают все. И хотя сейчас есть много чесночных пищевых добавок, по эффективности они не сравнятся со свежим чесноком.

3. Овес и ячмень

Было доказано, что овес и ячмень, содержащие бета-глюкан овса (ObetaG), улучшают иммунную функцию. В одном исследовании 2004 года было обнаружено, что растворимая овсяная клетчатка в сочетании с умеренными физическими упражнениями повышает иммунную функцию и снижает риск инфекций.

Богатые клетчаткой, овес и ячмень также помогают работе пищеварительной системы, что улучшает ваше общее состояние здоровья.

4. Некоторые виды чая

Было показано, что зеленый чай защищает от некоторых дегенеративных заболеваний и действует как иммуномодулятор при иммунодисфункции.

Кстати, его также связывают с профилактикой рака легких, толстой кишки, пищевода, рта и желудка, а также с уменьшением риска некоторых хронических заболеваний.

Хотя черный чай тоже дает такой эффект, он не так ярко выражен.

5. Ростки пшеницы

Это самый настоящий суперфуд, позитивное влияние на организм которого очень сложно переоценить.

6. Витамин С

Все это знают, но не все обращают на витамин С должное внимание. Большинство людей принимают добавки с витамином С в таблетках, но его легко получить с помощью самых разных продуктов, включая апельсины, шпинат, брокколи, гранат и помидоры.

Большое количество исследований подтверждают, что адекватное потребление витамина С и цинка снимает симптомы и сокращает продолжительность инфекций дыхательных путей, включая простуду. Кроме того, витамин С и цинк снижают частоту заболеваний и улучшают исход пневмонии.

7. Имбирь

Полезные свойства имбиря для здоровья объясняются его богатым фитохимическим составом. Имбирь имеет хороший потенциал для лечения ряда заболеваний, включая дегенеративные расстройства (артрит и ревматизм), здоровье пищеварительной системы (расстройство желудка, запор и язва), сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз и гипертония), сахарный диабет и рак.

Большинство эффектов имбиря для здоровья сводятся к его противовоспалительным и антиоксидантным действиям, но он также может выступать как усилитель иммунной системы.

В заключение

Помните о том, что если вы не будете употреблять полезные для здоровья продукты, это может навредить вашей иммунной системе. И наоборот, добавив в рацион больше разнообразной и правильной с медицинской точки зрения пищи, вы перестанете испытывать хроническую усталость и страдать от частых простудных заболеваний.

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