FAZ: Такие игры с диктатурой были в Берлине в 1936-м 11 20.11.2020, 15:33

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Ведущая немецкая газета настаивает на переносе ЧМ по хоккею из Минска.

Иностранная пресса уделяет немало внимания хоккейному ЧМ-2021 – в свете событий последних месяцев проведение турнира в Беларуси кажется многим изданиям практически немыслимым.

Газеты Швеции и Финляндии активно пишут о смерти Бондаренко – в этих странах не хотят ехать на ЧМ-2021 в Минск

К числу таких точно Frankfurter Allgemeine Zeitung – одну из ведущих межрегиональных газет Германии. В свежей колонке один из авторов просто разнес ИИХФ за то, что ЧМ до сих пор не перенесен из Минска (перевод — «Трибуна»):

«Что еще должно произойти, чтобы мир осознал, что этот чемпионат – не праздник и не повод для гордости?», – спрашивает Александра Герасименя, пловчиха, чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр, председатель Белорусского фонда спортивной солидарности. В фонде собрались выдающиеся спортсмены и их цель – обратить внимание на жестокую несправедливость, которой они и белорусский народ подвергаются день за днем, неделя за неделей после президентских выборов, завершившихся 9 августа.

Несправедливость Александра Лукашенко – диктатора своей страны, президента Национального олимпийского комитета. Лучшие спортсмены Беларуси могут быть избиты, арестованы и подвергнуты пыткам. С августа погибли девять человек, пишет Александра Герасименя, более 400 подверглись пыткам, более 27 тысяч арестованы: «Минскую ледовую арену можно было дважды заполнить заключенными».

И все же она должна спросить, что еще нужно сделать – громче, чем когда-либо, так как международная федерация хоккея продолжает откладывать решение о судьбе чемпионатов мира в Риге и Минске в мае следующего года. В среду ИИХФ отменила 18 турниров, но не ЧМ в Минске. Федерация под руководством Рене Фазеля продолжает тянуть время. Это время она дает Лукашенко и его ставленникам – время для новых арестов.

Согласно расследованию белорусских журналистов, глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков находится под серьезным подозрением в причастности к насильственной смерти Романа Бондаренко. Фонд Александры Герасимени несколько раз предупреждал ИИХФ и Международный олимпийский комитет о преследовании спортсменов-оппозиционеров. Только в начале этой недели чиновники из Швейцарии получили письма о роли Баскова в недавних событиях и возмутительных подозрениях в отношении него. Преступления задокументированы, они лежат на столе чиновников уже несколько недель.

Но МОК продолжает расследование и пока не делает никаких выводов. А Фазель и Совет ИИХФ предпочитают ничего не решать. Они держат дверь для турнира в Минске открытой, ссылаются на экспертную комиссию и подробные обсуждения. [Фазель говорил, что] Ситуация с ЧМ «очень тщательного анализа», а решения должны быть приняты с учетом «текущей ситуации с безопасностью и пандемии коронавируса». [Также босс ИИХФ добавлял, что] На данный момент «провести турнир в Минске было бы невозможно».

ИИХФ, Фазель. Такие игры с диктатурой обеспечивают пользу только чиновникам. Так было в Берлине в 1936-м и в Аргентине в 1978-м. Сейчас история может повториться в Минске в 2021-м. «Чемпионат мира по хоккею будет танцем на костях, крови и горе людей», – пишет Александра Герасименя.

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