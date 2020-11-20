Ветры энергетических перемен обостряют ситуацию в РФ 20.11.2020, 22:13

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Рынки органического ископаемого топлива в год пандемии испытывают на себе шоковые эффекты.

Они вызваны обвальным падением спроса на нефть, газ и уголь. Оперативные данные просто обескураживают. Глобальный спрос на нефть упал приблизительно на 10%. По данным свежего отчета ОПЕК в 2020 г. будет потребляться на 9,5 млн.баррелей нефти меньше, чем в предыдущем году, т.е потребление составит 90,2 млн. баррелей в сутки. Организация дошла до того, что сделка ОПЕК+ перевыполнена на 103%, но ощутимой отдачи пока нет, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Схожая, но не такая драматичная, ситуация и на рынке природного газа. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook указывают: «…в 2020 г. спрос на природный газ сократится на 3%, что будет самым большим ежегодным падением спроса с тех пор, как он стал одним из основных видов топлива в 1930-х годах». И в ОПЕК, и в МЭА главным драйвером восстановления спроса на нефть и газ называют стабилизацию экономик стран Азии, особенно Китая и Индии.

На мировом рынке угля также бушует кризис: спрос упал на 8%, а цены также будут и дальше снижаться – с 51$/тонну в сентябре 2020 г. до 44,6$/тонну в июле 2021 г. Здесь происходит с одной стороны замещение угля природным газом, а с другой – все больше стран мира переводят свои энергетики на возобновляемые источники энергии.

Особый интерес представляют страны ЕС, где на уровне всего союза Еврокомиссия представила стратегию развития «зеленой генерации» на источниках из моря. К 2050 году они должны заменить 65% мощности нынешнего производства электроэнергии на угле и газе в Европе. ЕС хочет увеличить мощность генерации в морях и океанах в 25 раз. Речь идет о строительстве новых ветряных и солнечных электростанций и производств, получающих электроэнергию от приливов и волн. Если сейчас таким способом генерируется 12 ГВт энергии, то уже через 10 лет по прогнозу эта цифра составит 60 ГВт, а к 2050 г. – 300 ГВт.

Еврокомиссар по энергетике, эстонка Кадри Симсон подчеркнула, что ЕС импортирует 58% энергии для своих нужд, тогда как доля «зеленой генерации» не превышает 20%. Но если уже сейчас провести переструктурирование энергетики, цена вложений в которую составляет 800 млн. евро, то через 30 лет ЕС станет энергонезависимым. Евросоюз буде получать две трети электроэнергии из своих собственных возобновляемых, т.е. почти вечных ресурсов. В Брюсселе ждут международных частных инвесторов, особенно с Ближнего Востока. Там тоже хорошо осознают, что эра нефти и газа близится к закату, а значит, пора думать, как мудро распорядиться накопленными фондами.

Данные тенденции очень беспокоят и российское руководство. Россия — это большая бензоколонка, главный рынок сбыта для которой это европейский рынок. Но все идет к тому, что скоро там уже не будет места для «Газпрома». Падение спроса на природный газ ставит под вопрос загрузку уже имеющихся транзитных мощностей. Тем более сомнительно закапывание средств и в новые проекты трубопроводов, подобные «Северному потоку-2». Выводов из описанного можно сделать немало, но самый основной из них состоит в том, что ресурсная база для российского режима все больше сужается. В итоге внутри страны будет наблюдаться обострение многих внутренних противоречий. В какие формы будут облечены эти противоречия – новый вопрос без четкого ответа.

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