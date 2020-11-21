Александра Герасименя: В ближайшее время отправим в МОК заявление о роли Баскова в нападении на Романа Бондаренко 5 21.11.2020, 10:52

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Документы подготовил Белорусский фонд спортивной солидарности.

Трехкратная олимпийская медалистка и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя сообщила, что фонд собирается отправить в МОК заявление о роли главы ФХБ Дмитрия Басковa в убийстве Романа Бондаренко, сообщает «Трибуна».

«В ближайшее время мы отправим в МОК заявление о роли Дмитрия Баскова в деле об убийстве Бондаренко.

На данный момент мы передали документы о том, что семь спортсменов подверглись дискриминации со стороны НОК Беларуси, также мы работаем над документированием других случаев», – сказала Герасименя.

Отметим, что Дмитрий Басков является членом Исполкома НОК Беларуси.

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