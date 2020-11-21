Cлуцкое восстание и протесты 2020 года: как белорусы снова стали героями 21.11.2020, 12:56

1,754

Фото: Владимир Цвирко

Страна поднялись против чужой власти.

Ноябрь 1920 года был не менее горячим, чем нынешний. Белорусы так же протестовали против чужой власти ровно 100 лет назад.

Новость о том, что готовится присоединение Случчины к советскому государству, стала катализатором, который подтолкнул местных жителей взяться за оружие.

Слуцкое вооруженное восстание стало темой последнего издания исторического ток-шоу «Intermarium» на телеканале «Белсат».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».