Cлуцкое восстание и протесты 2020 года: как белорусы снова стали героями
- 21.11.2020, 12:56
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Страна поднялись против чужой власти.
Ноябрь 1920 года был не менее горячим, чем нынешний. Белорусы так же протестовали против чужой власти ровно 100 лет назад.
Новость о том, что готовится присоединение Случчины к советскому государству, стала катализатором, который подтолкнул местных жителей взяться за оружие.
Слуцкое вооруженное восстание стало темой последнего издания исторического ток-шоу «Intermarium» на телеканале «Белсат».