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Cлуцкое восстание и протесты 2020 года: как белорусы снова стали героями

  • 21.11.2020, 12:56
  • 1,754
Cлуцкое восстание и протесты 2020 года: как белорусы снова стали героями
Фото: Владимир Цвирко

Страна поднялись против чужой власти.

Ноябрь 1920 года был не менее горячим, чем нынешний. Белорусы так же протестовали против чужой власти ровно 100 лет назад.

Новость о том, что готовится присоединение Случчины к советскому государству, стала катализатором, который подтолкнул местных жителей взяться за оружие.

Слуцкое вооруженное восстание стало темой последнего издания исторического ток-шоу «Intermarium» на телеканале «Белсат».

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