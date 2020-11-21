Ученые: Мадагаскар распадается на несколько островов 21.11.2020, 14:00

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Специалисты выяснили, что происходит у восточного побережья Африки.

Разлом в земной коре, который постепенно разрастается и отделяет Восточную Африку от остального континента, оказался более сложным по своей структуре, нежели считалось ранее. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC (перевод — tass.ru).

Специалисты из США, Португалии и Мадагаскара с помощью анализа новейших данных установили, что существует не одна, а несколько линий разлома, которые протянулись на 600 км от района Афар на востоке Эфиопии до острова Мадагаскар в Индийском океане. Прежде считалось, что существует один разлом, который от Эфиопии через юг Мозамбика уходит на шельф Индийского океана и почти достигает Антарктиды.

"Скорость распада африканского континента составляет сейчас несколько миллиметров в год, - заявила одна из участниц исследования, сотрудник американского Технологического колледжа штата Вирджиния Сара Стэмпс. - Пройдут миллионы лет, прежде чем между восточной частью Африки и ее остальной частью возникнет океан". Однако, по ее словам, процесс движения материковых плит не однороден на всем протяжении разлома. "Скорость расширения на севере, а районе Эфиопии, более высокая, - отметила Стэмпс. - Все говорит о том, что именно в этом месте произойдет первый разрыв суши и начнет образовываться океан".

Проведенные исследования показали, что Мадагаскар находится на линии еще одного регионального раскола. Южный Мадагаскар лежит на тектонической микроплите Лвандл, а вся центральная и северная часть острова, а также небольшой кусок юга - на средней по величине Сомалийской тектонической плите. Они движутся друг от друга, что в итоге приведет к расколу Мадагаскара на несколько островов, указывают ученые.

Сомалийская плита

Сомалийская плита находится в процессе движения, выламываясь из исторической Африканской тектонической плиты. Именно на границе этих двух плит и происходит раскол Африки. Сомалийская плита уходит на юго-восток со скоростью в шесть миллиметров в год и отрывает от Африки восточную часть современной Эфиопии, всю Сомали, Кению, Уганду, Руанду, Бурунди, Кению, Танзанию, часть Малави и Мозамбика. Однако, как показали новейшие исследования, сама Сомалийская плита начала крошиться и внутри нее начинают образовываться части, имеющие иную динамику и направления движения.

Современная наука считает, что некогда Африка и Южная Америка составляли единый суперконтинент Гондвану. Он также включал современную Антарктиду, Австралию, Аравию, Индостан и ряд островов. Около 150 млн лет назад Гондвана распалась на две части - западную, где находились Африка, Аравия и Южная Америка, и восточную. А еще через 50 млн лет Южная Америка отделилась от Африки.

Что касается Мадагаскара, то современный остров около 160 млн лет назад отделился сначала от Восточной Африки, спустя еще 30 млн лет от Антарктиды и, наконец, около 90 млн лет назад от Индии. Ученые предсказывают, что Мадагаскар, который является четвертым по размеру островом в мире, распадется на несколько островов.

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