Рейтинг самых надежных авто 2020 года 1 21.11.2020, 21:52

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Топ-9 надежных авто составило издание British Auto Express.

Каждый год авторитетное издание British Auto Express проводит опрос среди новых покупателей автомобилей и выясняет, какие из них имеют больше преимуществ или недостатков. На основе полученных данных составляется рейтинг самых надежных машин, пишет auctionauto.com.

Надежность — фундаментальное качество для бу автомобилей. Если вы планируете купить авто из США с пробегом, вам следует разобраться, какие же автомобили наиболее надежны, даже после многих километров пробега.

В этом году рейтинг выглядит следующим образом:

1. Volvo XC40 - 98%

На первом месте британского рейтинга надежных транспортных средств — маленький SUV с большими инновациями. Экспрессивный дизайн, продуманные места для хранения и интеллектуальные технологии – этот автомобиль создан для жизни в городе. Судя по отзывам, автомобиль остается надежным и верным другом, даже спустя десятки тысяч миль.

2. Subaru Outback - 97.24%

Надежный во всех смыслах и неприхотливый автомобиль. Subaru Outback принадлежит к классу универсалов повышенной проходимости, фактически это кроссовер или попросту SUV. “Японец” выпускается с 1995 года и за это время сумел собрать сотни восторженных отзывов от владельцев со всего мира. Построен на базе шасси Subaru Legacy. Как и подавляющее большинство моделей этого бренда, Outback имеет полный привод.

3. Nissan Leaf - 97.04%

Тройку победителей рейтинга надежных авто замыкает электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Уже в 2011 году эта модель победил в конкурсах Европейский автомобиль года и Всемирный автомобиль года. Электромобиль способен двигаться более 400 км на одной зарядке и крайне редко способен озадачить владельца какой-то эксплуатационной проблемой.

4. Lexus CT - 96.80%

Компактный гибридный автомобиль Lexus CT построен на платформе Toyota MC, которая используется также на моделях Corolla и Matrix. На CT200h установлена передняя подвеска Макферсон, задняя двухрычажная с поперечными рычагами.[3] Предусмотрены четыре режима работы систем автомобиля: Normal, Sport, Eco и EV.

5. Lexus RX- 96.60%

Премиальный среднеразмерный кроссовер Lexus RX на данный момент существует в четырех поколениях. Последнее из них имеет потрясающую производительность, управляемость, внешний вид и, конечно, высокий уровень надежности. Новый Lexus RX оснастили 3.5-литровым V6 двигателем мощностью 300 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Все двигатели в линейке потребляют меньше топлива и имеют низкие показатели уровня выбросов CO2.

6. Toyota Prius - 96.56%

На шестом месте разместился первый в мире массовый гибридный легковой автомобиль, который движется за счёт как бензинового, так и электрического двигателей. Автомобиль не только крайне надежен, но и имеет низкий уровень вредных выхлопов и малый расход топлива. За свою экологичность и оригинальность конструкции получил множество призов и наград, в том числе признавался автомобилем года в Японии.

7. Toyota Yaris - 96,07%

Компактный автомобиль с кузовом хэтчбек, производимый японским концерном Toyota с 1999 года. На рынке США этот автомобиль продавался под названием Echo, а позже стали называться Yaris и Yaris Sedan. Крайне быстрый, просторный и надежный автомобиль.

8. Toyota Corolla - 96.06%

Этот компактный автомобиль выпускается с 1996 года. На данный момент продано более 25 миллионов машин, владельцы характеризуют их исключительно положительно. Это тот автомобиль, который заслуживает вашего внимания и очень часто привозится нами из США.

9. Toyota CH-R - 95.95%

Кроссовер-внедорожник японского бренда Toyota, оснащенный 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 кВт (116 л. с.), а также выпускаемый в гибридной версии мощностью 90 кВт (122 л. с.).

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