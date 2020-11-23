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Протест с белорусских улиц никуда не исчез

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  • 23.11.2020, 8:23
  • 7,252
Протест с белорусских улиц никуда не исчез
Фото: Reuters

Белорусским силовикам пришлось ретироваться.

Силовики оказались плохо подготовлены к новому формату локальных протестов. В результате во многих районах Минска протесты собрали тысячи человек, пишет thinktanks.by.

Децентрализованные акции протеста, которые провели в Минске сторонники перемен в воскресенье, 22 ноября, продемонстрировали не только свою жизнеспопосбность. Они подтвердили, что протест с белорусских улиц никуда не исчез. В интернете появились десятки картинок с разных районов Минска, на которых запечатлены сотни и даже тысячи людей, продолжающих протест. Силовики просто не успевали подавить их всех. А в некоторых местах летучие отряды силовиков, оказавшись в явном меньшинстве, предпочли ретироваться.

Данная тактика оказалась удобной для протестующих еще и тем, что людям не пришлось идти куда-то в центр, прорываясь через кордоны силовиков. Выходя на свою улицу, они действовали на своей территории, вместе со своими друзьями и соседями.

Напомним, что на текущей неделе на совещании по актуальным вопросам внешней политики Александр Лукашенко потребовал незамедлительного прекращения протестов в белорусской столице. «На этой неделе порядок должен быть наведён в Минске», — заявил он.

Однако протесты вспыхнули с новой силой.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: Reuters
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