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Главные предприятия Беларуси придушены долгами

  • 23.11.2020, 12:16
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Главные предприятия Беларуси придушены долгами

Крупные и средние компании отдают кредиторам все большую долю выручки.

Каждый месяц крупные и средние предприятия передают чиновникам отчеты по погашенным кредитам и займам. На обработку и обобщение данные уходит до 1,5 месяца. Поэтому самой свежей статистикой в ноябре являются суммы за январь—сентябрь, пишет сайт banki24.by.

По итогам 9 месяцев предприятия-флагманы направили на погашение кредитов и займов 53,9 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом объем платежей вырос на 12,3%. Таким образом, даже с учетом инфляционных процессов сумма перечислений кредиторам увеличилась к прошлому году.

Если сравнивать с выручкой за 9 месяцев, то крупные и средние предприятия были вынуждены расстаться с 29,2% заработанных денег в пользу кредиторов. В 2019 году за такой же период нагрузка на компании составляла 27,1%.

Налицо увеличение долгового бремени предприятий по основным направлениям. В первую очередь негативное влияние на объем платежей оказала девальвация белорусского рубля. Дело в том, что значительная часть долгов номинирована в валюте и обесценение «зайчика» увеличивает рублевые эквиваленты в платежках.

В пересчете на деньги больше всех заплатили кредиторам предприятия Минска — 13,5 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом долговая нагрузка минчан выросла на 9%. Удельный вес платежей по долгам в выручке столичных компаний составил 22,3%.

Около 40,1% выручки перечислили кредиторам предприятия Витебской области. В деньгах выплаты компаний из Витебщины достигли 7,3 млрд BYN. К 2019 году размер платежей вырос на 1,5%. Главный плательщик по кредитам и займам в северном регионе — это нефтепереработка, на которой идет модернизация.

Быстрее всего росли выплаты по долгам у предприятий Гродненской области — на 28,9% до 6,2 млрд BYN. Компании-флагманы из Гродненщины перечислили кредиторам 35,6% выручки.

Меньше остальных зависели от кредиторов предприятия Брестской области. Во-первых, они заплатили по долгам самую малую сумму среди регионов — 3,3 млрд BYN. Во-вторых, на эти цели у брестчан ушло 17,6% выручки — лучший показатель по стране. По сравнению с 2019 годом платежи выросли на 19,8%, но это объясняется эффектом низкой базы.

В прочих областях ситуация с выплатами по долгам была следующей: Гомельская — 10,2 млрд BYN (+4,2% к 2019 году), Минская — 9,1 млрд BYN (+26,9%), Могилевская — 4,3 млрд BYN (+10,3%). У компаний в указанных регионах ушло на погашение кредитов и займов 36,9%, 31% и 33,9% выручки соответственно.

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