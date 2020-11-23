Российские «Искандеры» оказались бесполезны в карабахском конфликте 23.11.2020, 15:33

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Ни одна из ракет не поразила цели из-за большого отклонения.

Карабахская война стала еще одной демонстрацией реального качества современных российских систем от установок ПВО С-300, до тактических ракет «Искандер», пишет sprotyv.info.

Несмотря на все заявления о том, что «Искандер» является высокоточным оружием, оказалось, что во время войны в Карабахе – тактический ракетный комплекс использовался неоднократно, причем, несмотря на то, что ни одну из выпущенных ракет азербайджанские системы ПВО не смогли нейтрализовать – ни одна из них так и не смогла поразить намеченные цели, просто по той причине, что они сильно (иногда на километры) отклонялись от рассчетной траектории после запуска.

Так, например, выпущенная тактическая ракета должна была поразить цель на территории аэропорта Гянджа, но промахнулась на 6 километров и взорвалась в жилых кварталах центра второго по величине города Азербайджана.

Известно, что Армения активно использовала против Азербайджана тактические ракеты «Точка-У», «Эльбрус» и «Искандер». Наибольшие разрушения и разрушения были нанесены разработанные еще в СССР «Эльбрусом», ударившим по территории города Гянджа.

Согласно источникам в министерстве обороны Азербайджана, армянская армия четыре раза использовала «Искандеры» для нанесения ударов по территории Азербайджана в течение 45 дней боевых действий в Карабахе, но ни одна из ракет не поразила цели из-за большого отклонения.

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