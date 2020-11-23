Машинист «Беларуськалия» Маргарита Осипова присоединилась к забастовке 23.11.2020, 18:57

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Маргарита Осипова не намерена содержать преступный режим.

К общенациональной стачке присоединилась Осипова Маргарита – машинист п/м участка «Подъём» Березовского рудника 1РУ ОАО Беларуськалий, передает Стачком Беларуськалия.

«Присоединилась к стачке, так как происходящее насилие у нас в стране не может оставить меня равнодушной. Я против того, чтобы страдали наши близкие, а особенно – старики и дети.

Поэтому, мой выбор – присоединиться к общенациональной стачке, чтобы не содержать преступный режим».

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