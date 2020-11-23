закрыть
24 ноября 2020, вторник, 0:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Медиазона»: Избыточная смертность за время пандемии в РФ — 120 тысяч человек

2
  • 23.11.2020, 22:39
  • 2,061
«Медиазона»: Избыточная смертность за время пандемии в РФ — 120 тысяч человек
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

При этом оперативный штаб РФ за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.

Официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности, пишет "Медиазона". С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.

С апреля по сентябрь – месяцы, по которым есть полные данные Росстата, – избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Сам Росстат считает, что от коронавирусной инфекции за этот период умерли 55,6 тысячи человек; оперативный штаб сообщал лишь о 20,7 тысячи смертей. Как рассказал "Медиазоне" демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно вызваны коронавирусом, многие связаны с перегруженностью системы здравоохранения.

По словам Ракши, манипулируют статистикой по коронавирусу те же регионы, которые делают это и в других сферах: "Допустим, Татарстан, Башкортостан, Чечня – самые лживые регионы не только по этой статистике. Если мы посмотрим электоральную статистику, если мы посмотрим результаты переписи населения. И это проявляется абсолютно во всем. Это электоральная география, так и статистика по ковиду точно так же себя ведет. Как привыкли, так и врут".

Разные регионы по-разному признают связанные с пандемией смерти. Например, в Туве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак.

"Темпы роста у нас больше, чем в Испании. Впереди нас с большим отрывом Перу, Эквадор, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика. Там был полный швах, потому что у них была зима. Россия может войти в пятерку [самых пострадавших стран] к концу года и обогнать Испанию", – говорит Ракша.

Наиболее тяжелым месяцем за все время эпидемии, пишет "Медиазона", был июль, когда общая смертность в России выросла почти на 21% по сравнению со средними значениями июля в предыдущие годы. В октябре в 23 регионах, по которым уже есть данные, суммарно смертность выросла более чем на 32%. Полные данные статистики за октябрь Росстат должен опубликовать в начале декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип