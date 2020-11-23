«Медиазона»: Избыточная смертность за время пандемии в РФ — 120 тысяч человек 2 23.11.2020, 22:39

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Фото: РИА Новости / Илья Питалев

При этом оперативный штаб РФ за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.

Официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности, пишет "Медиазона". С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.

С апреля по сентябрь – месяцы, по которым есть полные данные Росстата, – избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Сам Росстат считает, что от коронавирусной инфекции за этот период умерли 55,6 тысячи человек; оперативный штаб сообщал лишь о 20,7 тысячи смертей. Как рассказал "Медиазоне" демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно вызваны коронавирусом, многие связаны с перегруженностью системы здравоохранения.

По словам Ракши, манипулируют статистикой по коронавирусу те же регионы, которые делают это и в других сферах: "Допустим, Татарстан, Башкортостан, Чечня – самые лживые регионы не только по этой статистике. Если мы посмотрим электоральную статистику, если мы посмотрим результаты переписи населения. И это проявляется абсолютно во всем. Это электоральная география, так и статистика по ковиду точно так же себя ведет. Как привыкли, так и врут".

Разные регионы по-разному признают связанные с пандемией смерти. Например, в Туве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак.

"Темпы роста у нас больше, чем в Испании. Впереди нас с большим отрывом Перу, Эквадор, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика. Там был полный швах, потому что у них была зима. Россия может войти в пятерку [самых пострадавших стран] к концу года и обогнать Испанию", – говорит Ракша.

Наиболее тяжелым месяцем за все время эпидемии, пишет "Медиазона", был июль, когда общая смертность в России выросла почти на 21% по сравнению со средними значениями июля в предыдущие годы. В октябре в 23 регионах, по которым уже есть данные, суммарно смертность выросла более чем на 32%. Полные данные статистики за октябрь Росстат должен опубликовать в начале декабря.

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