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Ушедший в стачку работник НПЗ в Мозыре: Не вижу других способов донести мое несогласие

  • 23.11.2020, 23:14
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Ушедший в стачку работник НПЗ в Мозыре: Не вижу других способов донести мое несогласие

Его коллеги также рассматривают вариант присоединения к стачке.

Работник Мозырского НПЗ Константин Янкин ушел в стачку. «Я не вижу других способов донести мое несогласие, обеспокоенность, донести свою гражданскую позицию до руководства», — объясняет мужчина. В комментарии tut.by заводчанин рассказал, что еще порядка 10 его коллег рассматривают вариант присоединиться к стачке.

Константин говорит, что работает на предприятии 6 лет, четыре из которых — заместителем начальника установки УПС НХП. Одна из причин, по которой он ушел в стачку, — вопросы к руководству предприятия.

Еще в августе несогласные с результатами выборов и возмущенные жестокостью силовиков работники ОАО «Мозырский НПЗ» собирали подписи под коллективным письмом в адрес руководства завода. Они требовали их услышать и открыто обсудить события последних недель в стране. Под письмом подписалось почти 1200 человек.

— Генеральному директору было доведено открытое обращение от работников ОАО «Мозырский НПЗ» с целью обозначить свое недовольство и обеспокоенность происходящими событиями в стране. С августа по ноябрь никаких попыток диалога, никаких попыток разобраться с текущей ситуацией руководство завода не предприняло, — поясняет Константин.

Напомним, работники выступают за отставку Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной, проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам и требуют честного расследования всех случаев насилия с привлечением к ответственности всех виновных.

Также рабочие требовали составления и подачи депутатских запросов по фактам задержания работников завода силовыми структурами и объяснения обоснованности задержания активиста сообщества «Страна для жизни» работника ОАО «Мозырский НПЗ» Руслана Парфѐнова.

— Нет никаких ответов. Про Руслана Парфенова была отписка и все. Никаких попыток диалога со стороны руководства. Игнорирование и давление по одному на работников, — уточняет Константин. — Давление стало беспрецедентным. В течение недавнего времени было уволено два человека по совершенно надуманным причинам. Я не вижу других способов донести мое несогласие, обеспокоенность, донести свою гражданскую позицию до руководства как вступить в национальную стачку.

Константин Янкин заявил, что у него «есть чувство справедливости и собственного достоинства», поэтому он присоединяется к общенациональной стачке до выполнения всех требований. Среди них — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и задержанных во время акций протеста.

Заводчанин также выдвигает требования к руководству завода, в том числе восстановить уволенных работников при их согласии, а также уволить идеолога и начальника по кадрам.

Утром 29 октября работник Мозырского НПЗ Вячеслав Астанин вышел к проходной предприятия с плакатом «Не стыдно перед Азотом?». Его задержали. На следующий день пятеро коллег Вячеслава вышли на акцию в его поддержку с собственными плакатами — и их тоже задержали.

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