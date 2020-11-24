Медики открыли новый способ выявления коронавируса 2 24.11.2020, 15:16

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Он является более действенным и безопасным.

Медики открыли новый способ выявления коронавируса. Он оказался более безопасным и эффективным, чем компьютерная томография. Специалисты из России оказались первыми, кто стал прибегать к использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) для диагностики у пациентов COVID-19, пишет lenta.ua.

После проведения исследования на базе клиники в Чечне, работникам Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы удалось установить, что к применению МРТ можно обратиться не только в тех случаях, когда речь идет о беременных и детях, ведь полученная информация оказывается более детальной, чем при КТ. На практике первый из них является даже более действенным и безопасным по причине использования электромагнитных волн, а не лучей от рентгена. Кроме того, весь процесс отнимает порядка десяти минут.

При помощи МРТ специалисты нашли еще один признак заражения коронавирусом, а также дали ему название «cloudy sky sign». Им оказались пятна на снимках, которые напоминают облака.

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