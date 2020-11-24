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Министр обороны Словении выразил поддержку белорусам

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  • 24.11.2020, 19:02
  • 2,498
Министр обороны Словении выразил поддержку белорусам
Матей Тонин
Фото из открытых источников

Матей Тонин опубликовал видеообращение.

Министр обороны Словении Матей Тонин опубликовал видеообращение, в котором выразил поддержку белорусам в их призывах к демократическому диалогу: свободным и справедливым выборам, привлечению к ответственности за нарушения прав человека и освобождению всех политических заключенных.

«Я решительно осуждаю всякое насилие, репрессии и аресты мирных протестующих. Насилие следует остановить, а виновные в нарушении прав человека и злоупотреблениях должны быть привлечены к ответу», – заявил министр обороны Словении.

Обращение Матея Тонина – часть кампании по солидарности европейских парламентариев и политиков с народом Беларуси.

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