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Медики из минской СМП присоединились к акции «Ноль промилле»

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  • 25.11.2020, 11:05
  • 3,127
Медики из минской СМП присоединились к акции «Ноль промилле»

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Белые халаты», медики Станции скорой медицинской помощи из Минска присоединились к акции «Ноль промилле».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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