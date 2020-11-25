Медики из минской СМП присоединились к акции «Ноль промилле»4
- 25.11.2020, 11:05
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Фотофакт.
Как сообщает Telegram-канал «Белые халаты», медики Станции скорой медицинской помощи из Минска присоединились к акции «Ноль промилле».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.
Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.