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«Думал, в салоне есть еще люди»: рассказ героя, который тушил машину на площади Победы в Минске

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  • 25.11.2020, 12:39
  • 5,379
«Думал, в салоне есть еще люди»: рассказ героя, который тушил машину на площади Победы в Минске

Кто он?

На видео со вчерашней громкой аварии на площади Победы в столице многие обратили внимание на человека в костюме, который с огнетушителем в руках мужественно сбивает пламя под капотом загоревшегося автомобиля. Портал tut.by пообщался с героем.

Мужчину зовут Денис, он работает помощником администратора в ресторане «Березка», который расположен на площади Победы. В тот вечер, как раз перед аварией, компания гостей сидела на террасе заведения. Когда увидели летящий и пылающий автомобиль, несколько человек сразу бросились туда. Автомобиль загорелся еще в полете, а когда приземлился, из-под капота (точнее, из-под того, что от него осталось) по-прежнему вырывалось пламя.

— Это было похоже на полет валькирии, — вспоминает Денис. — Гости — молодцы, среагировали быстро: побежали к машине и начали доставать водителя. Смогли открыть дверь машины и начали его вытаскивать. Хорошо, что машина новая, безопасная. И дверь открылась легко, и водителю мотором не зажало ноги. Была бы какая-нибудь дешевая машина, все могло быть иначе. А я схватил огнетушитель, который у нас стоит около входа, и побежал следом. Начал тушить, думал, там еще кто-то есть в машине, чтобы и его достать успели. Потом уже понял, что водитель там был один.

Первый огнетушитель Денис полностью вылил, но его не хватило. Тогда мужчина побежал за вторым обратно в кафе. Ребята из кафе поднесли еще пару огнетушителей уже ко входу. Несмотря на то что огнетушители были немаленькие, порошковые, Денису не удалось полностью сбить пламя. Горело сильно.

— Водитель, когда его вытащили, был в сознании. Ребята там что-то у него спрашивали. Я не общался, был занят тушением пожара. Знаете, у нас незадолго до этого была проверка по пожарной безопасности, поэтому все свеженькое, все на своих местах стояло, огнетушители заправленные.

Денис говорит, что ступора у него не было. Просто схватил огнетушитель и побежал. Но признается, что в подобной ситуации оказался впервые.

— Я когда последний огнетушитель выливал, уже ехали пожарные с мигалками. Там ребята еще четвертый огнетушитель тянули, но к этому времени спасатели уже «раскатались» и в течение секунд тридцати залили пламя. Все три огнетушителя нормально сработали, я почти загасил пламя. Вот если бы всеми тремя сразу тушить, то удалось бы справиться без пожарных. Но главное — что не рвануло там ничего, никого не зацепило.

А вот реакция окружающих водителей Денису не понравилась. Говорит, могли выскочить, помочь, но все только ехали и на телефоны снимали. Но хоть пропускали, когда мужчина бегал с огнетушителями через дорогу.

— Огнетушители новые на работу купим, надо чтобы все было строго и по своим местам. Все-таки есть какие-то плюсы в проверках — что-то стоит рабочее, чем можно реальную помощь оказать в трудной ситуации. Хотя у нас и до этого все было на месте, но просто как-то в памяти обновилось, где что находится.

Денис признается, что подобных аварий еще не видел, хотя на площади Победы они происходят часто.

— По-моему, в начале лета была авария, машина в памятник прилетела. Никак не научатся этот круг проходить. Но этот водитель, кажется, даже не намеревался круг проходить, пошел по прямой. Пишут, что не заметил, да и не минчанин. Не знаю, как можно не заметить круг.

Что говорят в ГАИ об этой аварии

В МВД Беларуси уточнили подробности происшествия: иномарка на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Я. Купалы в направлении площади Победы. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца.

Известно, что за рулем машины был 33-летний житель Борисова. Его госпитализировали. Проводится проверка. В милиции уточнили, что водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применяли различные меры административного воздействия, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

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