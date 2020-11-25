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Готовящийся пакет разрушит весь близкий власти бизнес, перекроет все потоки

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  • 25.11.2020, 16:35
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Готовящийся пакет разрушит весь близкий власти бизнес, перекроет все потоки

Новые санкции против режима могут быть приняты уже 7 декабря.

Евросоюз активно готовит и планирует ввести третий пакет санкций в отношении Беларуси. В этот раз они коснутся не Александра Лукашенко и некоторых министров, а компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко. По информации tut.by, в списке, поданном в Foreign Affairs Council — 20 бизнесменов и около 400 компаний. Третий пакет санкций точно будет, списки могут быть приняты уже на заседании министров иностранных дел ЕС 7 декабря.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС 19 ноября заявил, что новые санкции станут ответом на жестокость белорусских властей и будут направлены против учреждений и частного бизнеса, которые финансируют Александра Лукашенко и его правительство.

— Этот шаг повлияет на развитие нормальной экономической деятельности в Беларуси, — предупредил Боррель.

Он пояснил, что страны ЕС могут предлагать компании для включения в «черный список», но для этого нужно представить доказательства в обоснование своих предложений. По оценкам экспертов, основанием может быть, в частности, публикация материалов в СМИ.

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