закрыть
26 ноября 2020, четверг, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александр Невзоров: Белорусское восстание становится все эффектней и сильнее

15
  • 26.11.2020, 9:43
  • 18,714
Александр Невзоров: Белорусское восстание становится все эффектней и сильнее
Фото: Владимир Цвирко

Безумный лука может только бежать, уйти или самоубиться.

Известный российский публицист Александр Невзоров в передаче «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию в Беларуси и заявил, что у узурпатора Саши-таракана осталось всего три выхода.

— Еще одна западня для России — это безумный Лука. И Лукашенко сейчас, в общем, проигрывает, и мы начинаем это видеть. Это удивительно, потому что у него сужается круг возможностей. Он тоже в полной западне, — заявил Александр Невзоров.

У него есть три выхода: бежать, красиво уйти или самоубиться. Самоубиться у него тонка кишка. Бежать некуда. И уходить тоже некуда. Потому что до сих пор, мы обязаны заметить, восстание живо, и пульс его абсолютно отчетливый. Оно изувечено, оно окровавлено, оно брошено в застенки. Но любому восстанию это, между прочим, идет, потому что чем больше мучеников, тем оно эффектней и сильнее.

То есть у Лукашенко абсолютно сейчас ограничены возможности. Ему реализовываться дальше можно только в сторону тяжелой техники, уже открытой стрельбы по людям. Потому что белорусы привыкли к светошумовым гранатам. Это уже как гудки транспорт, как велосипедисты. На это уже все ржут и расходятся кружком, уже знают, как реагировать. То есть дальнейшее силовое воздействие будет только приводить либо к насмешкам, либо к увеличению числа мучеников.

И плюс у Лукашенко заканчиваются уроды.

Мы же видели, что произошло с министром МВД. И он даже, насколько я понимаю, он пытался вступить в переговоры с Петербургской кунсткамерой, потому что те уродцы, которые сидят у нас по банкам, если пошить на них форму белорусского МВД и армии, то, в общем, получится очень хороший союзник Лукашенко. Пока ему отказано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина