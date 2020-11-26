Александр Невзоров: Белорусское восстание становится все эффектней и сильнее 15 26.11.2020, 9:43

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Фото: Владимир Цвирко

Безумный лука может только бежать, уйти или самоубиться.

Известный российский публицист Александр Невзоров в передаче «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию в Беларуси и заявил, что у узурпатора Саши-таракана осталось всего три выхода.

— Еще одна западня для России — это безумный Лука. И Лукашенко сейчас, в общем, проигрывает, и мы начинаем это видеть. Это удивительно, потому что у него сужается круг возможностей. Он тоже в полной западне, — заявил Александр Невзоров.

У него есть три выхода: бежать, красиво уйти или самоубиться. Самоубиться у него тонка кишка. Бежать некуда. И уходить тоже некуда. Потому что до сих пор, мы обязаны заметить, восстание живо, и пульс его абсолютно отчетливый. Оно изувечено, оно окровавлено, оно брошено в застенки. Но любому восстанию это, между прочим, идет, потому что чем больше мучеников, тем оно эффектней и сильнее.

То есть у Лукашенко абсолютно сейчас ограничены возможности. Ему реализовываться дальше можно только в сторону тяжелой техники, уже открытой стрельбы по людям. Потому что белорусы привыкли к светошумовым гранатам. Это уже как гудки транспорт, как велосипедисты. На это уже все ржут и расходятся кружком, уже знают, как реагировать. То есть дальнейшее силовое воздействие будет только приводить либо к насмешкам, либо к увеличению числа мучеников.

И плюс у Лукашенко заканчиваются уроды.

Мы же видели, что произошло с министром МВД. И он даже, насколько я понимаю, он пытался вступить в переговоры с Петербургской кунсткамерой, потому что те уродцы, которые сидят у нас по банкам, если пошить на них форму белорусского МВД и армии, то, в общем, получится очень хороший союзник Лукашенко. Пока ему отказано.

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