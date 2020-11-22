Беларусь вышла на воскресный Марш (Онлайн) 18 22.11.2020, 12:36

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Фото: nn.by

По всему Минску проходят многотысячные шествия.

Сегодня, 22 ноября, в Минске и многих городах Беларуси проходят воскресные Марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста.

15:41 Массовое шествие проходит в Масюковщине в эти минуты.

15:40 Минск. Люди идут по проезжей части в Сухарево.

15:40 Таймлапс огромной колонны, которая вышла на Марш в Октябрьском районе Минска.

15:38 Беларусы на глазах становятся смелее и решительнее. Серия взрывов возле метро Каменная Горка не испугала протестующих - они остались стоять на своих местах.

15:36 Жители Курасовщины прошли маршем по своим дворам.

15:35 Минчане прогнали карателей с улицы Ольшевского.

15:32 В районе памятника Зубру в Минске собралась огромная колонна протестующих.

15:30 Колонна людей в районе ДК «Железнодорожников» в Минске.

15:30 Еще одно видео Марша в Уручье и Новой Боровой.

15:24 Логойск вышел на воскресный протест.

15:23 Возле станции метро Восток люди встали в цепи солидарности.

15:23 В Малиновке местные жители заблокировали ОМОН.

15:20 В Минске колонна гуляет просто по проезжей части и скандирует «Далучайся!».

15:18 Жители поселка «Сокол» дошли до трассы.

15:17 Таймлапс огромной колонны на улице Данилы Сердича в Минске.

15:16 Партизаны Жабинки действуют.

15:13 Минчане прогнали карателей и заставили их разбежаться по своим автобусам.

15:12 Огромная колонна идет из Лошицы.

15:11 В Минске сейчас очень громко. Автомобилисты заблокировали улицу.

15:08 «Там еще их ого-го!» - ребенок в Минске удивился, когда увидел огромную колонну.

15:06 В Бресте Марш проходит в разных частях города.

15:05 Так проходит Марш около станции метро «Партизанская».

15:02 Масюковщина и бульвар Шевченко уверенно маршируют к победе.

15:00 Колонна спортсменов тоже идет маршем по улицам Минска.

14:56 Во дворах возле Каменной Горки строят баррикады.

14:55 Минск. Люди собираются на Кургане на Юго-Западе.

14:51 «Это наш город!». Люди дали отпор карателям на улице Голубева.

14:49 Так выглядит протест на улице Дзержинского возле ТЦ «Титан».

14:47 Пора менять лысую резину!

14:45 Таймлапс огромной колонны людей на улице Чкалова в Минске.

14:43 В Уручье сформировалась еще одна колонна протестующих.

14:41 Еще одна очень длинная колонна в столице.

14:39 Жители Гродно вышли на улицы со своими флагами.

14:37 Жители райцентра Ивье вышли на Марш.

14:35 Поток людей на маршах в Минске не заканчивается.

14:34 Колонна в Уручье скандирует: «Смотри в окно, а не в телевизор».

14:32 Район улицы Сердича в Минске собрал большую колонну.

14:29 Тысячи людей заняли улицу Городецкую в Минске.

14:28 Жители «Сокола» движутся в сторону трассы.

14:27 Так выглядит колонна людей в Московском районе Минска.

14:26 Город наш!

14:25 «Пошёл, вон, ты и твой ОМОН», - скандируют люди.

14:24В Уручье идет одна из самых больших колонн.

14:23 Такое чувство, что сегодня вышел весь Минск.

14:22 Марш проходит и на улице Жудро.

14:21 Колонна идет по Воронянского в Минске.

14:20Жители микрорайона "Шарики" вышли на Марш.

14:18Район Запад в Минске вышел на Марш.

14:16 Минск. Шествие в районе Площади Казинца.

14:16 Колонна на Юго-Западе марширует с музыкальным сопровождением.

14:15 Белорусы дали отпор фашистам.

14:15 Грушевка уверенно марширует в направлении центра.

14:14 По Кунцевщине прошла внушительная колонна протестующих.

14:14 Серебрянка идет многолюдным Маршем.

14:11 Минчане маршируют под лозунги «Лукашенко в автозак!» и «Далучайся!».

14:10 Минск. Недалеко от станции метро Партизанская тоже идет колонна.

14:09 Мощная колонна идет по Октябрьскому району Минска.

14:06 Огромная колонна из Грушевки идет под дружное «Жыве Беларусь!» и сигналы поддержки от автомобилистов.

14:03 Огромная колонна протестующих прошла недалеко от Комаровского рынка.

14:02 Колонна с Калиновского вышла на проспект Независимости в Минске.

14:01 Люди вышли на Марш и в Жодино.

14:00 В Малиновке люди с поднятыми руками прогнали ОМОН.

13:56 Большая колонна демонстрантов достигла центра Минска.

13:54 Минск. Большая группа людей вышла с дворов со стороны Железнодорожной и через переход идёт в сторону Гурского.

13:51 На Автозаводе в Минске тоже вышло много людей.

13:50 Жители квартала «Минск-Мир» тоже вышли на Марш.

13:49 Курасовщина идет плотной колонной.

13:44 Таймлапс огромной колонны в Зеленом Лугу.

13:40 Минск гудит в знак поддержки протестующих.

13:38 Еще в одном районе Минска люди вышли на проезжую часть.

13:37 Еще одно видео огромной колонны в Уручье. Люди скандируют: «Верым! Можам! пераможам!» и «Далучайся!»

13:36 Минск. Люди идут по улице Богдановича в сторону центра.

13:35 На Логойском тракте большая колонна протестующих подходит к точке сбора.

13:34 Река людей идет маршем по Зеленому Лугу.

13:33 В Гродно жители района Фолюш вышли на Марш.

13:32 Появилось видео многотысячной колонны в Уручье.

13:31 БЧБ-невеста снова в строю и вышла на Марш.

13:30 Жодино, Заславль и Волковыск вышли на Марш.

13:29 Минск. Длинная колонна людей идет в Кунцевщине.

13:28 В Малиновке люди прогнали силовиков, вышли на проезжую часть и скандируют : «Жыве Беларусь!»

13:27 На Каменной Горке люди вышли на дорогу.

13:26 Огромные колонны движутся по всему Минску.

13:26 От площади Бангалор колонна пошла маршем по улице Богдановича.

13:23 В Уручье на Марш уже вышло около четырех тысяч человек.

13:22 Таймлапс еще одной многочисленной колонны минчан на Марше.

13:21 В некоторых местах минчане начали выходить на проезжую часть.

13:20 На Марш вышли жители минского ЖК Маяк.

13:19 По Притыцкого движется внушительная колонна протестующих.

13:18 Минский микрорайон Чкаловский тоже вышел на Марш.

13:17 Таймлапс с Марша в Малиновке. Количество людей впечатляет.

13:16 Минск. Люди собираются во дворах на Грушевке.

13:15 Сегодня на Марш вышли и жители Смолевичей.

13:14 Минск. Колонны, которые шли с Алибегова, Малиновки и Юго-Запада объединились.

13:13 Колонны в Минске насчитывают уже сотни и даже тысячи человек. Фото из одного из районов, которых сегодня вышло очень много.

13:12 Еще одно видео с Марша в Дзержинске.

13:11 Огромная колонна идет по Сухарево.

13:11 Еще одна большая колонна идет по Минску. Такое сейчас происходит во всех районах столицы.

13:10 На Марш вышли жители столичного микрорайона Сокол.

13:08 В Уручье на Марш собралось порядка двух тысяч человек (такую оценку дает «Белсат»).

13:08 Так выглядит колонна в районе минской Петровщины.

13:07 В минском микрорайоне Восток-1, люди маршируют, скандируя «Жыве Беларусь!»

13:06 Длинная колонна идет по улице Жуковского.

13:04 По западным районам Минска идет огромная колонна.

13:02 Шествия сегодня проходят по всей Беларуси.

13:01 Возле Национальной библиотеки протестующие водят хоровод вокруг елки.

13:00 Еще видео многочисленных колонн из Минска.

12:54 Вышли жители микрорайона Лебяжий.

12:53 Жители Боровлян идут колонной по городу.

12:51 Малиновка вышла на Марш. Людей очень много.

12:50 По Ангарской в Минске идет колонна в несколько сотен человек.

12:50 Жители многих районов Минска ручейками стекаются на Марш.

12:46 Множество людей собралось на Марш в минской Грушевке.

12:45 В районе Национальной библиотеки тоже выходят люди.

12:44 В Минске вышли жители улицы Некрасова.

12:43 Колонна участников Марша в минской Чижовке.

12:41 Каменная Горка вышла на Марш.

12:34 Дзержинск вышел на Марш.

12:33 Сухарево собралось на протестный Марш.

12:26 В Минске разные районы выходят на Марш. Люди идут колоннами под национальными флагами.

11:56 Жители Заславля одними из первых вышли на Марш.

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