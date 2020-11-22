Беларусь вышла на воскресный Марш (Онлайн)18
- 22.11.2020, 12:36
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По всему Минску проходят многотысячные шествия.
Сегодня, 22 ноября, в Минске и многих городах Беларуси проходят воскресные Марши.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста.
15:41 Массовое шествие проходит в Масюковщине в эти минуты.
15:40 Минск. Люди идут по проезжей части в Сухарево.
15:40 Таймлапс огромной колонны, которая вышла на Марш в Октябрьском районе Минска.
15:38 Беларусы на глазах становятся смелее и решительнее. Серия взрывов возле метро Каменная Горка не испугала протестующих - они остались стоять на своих местах.
15:36 Жители Курасовщины прошли маршем по своим дворам.
15:35 Минчане прогнали карателей с улицы Ольшевского.
15:32 В районе памятника Зубру в Минске собралась огромная колонна протестующих.
15:30 Колонна людей в районе ДК «Железнодорожников» в Минске.
15:30 Еще одно видео Марша в Уручье и Новой Боровой.
15:24 Логойск вышел на воскресный протест.
15:23 Возле станции метро Восток люди встали в цепи солидарности.
15:23 В Малиновке местные жители заблокировали ОМОН.
15:20 В Минске колонна гуляет просто по проезжей части и скандирует «Далучайся!».
15:18 Жители поселка «Сокол» дошли до трассы.
15:17 Таймлапс огромной колонны на улице Данилы Сердича в Минске.
15:16 Партизаны Жабинки действуют.
15:13 Минчане прогнали карателей и заставили их разбежаться по своим автобусам.
15:12 Огромная колонна идет из Лошицы.
15:11 В Минске сейчас очень громко. Автомобилисты заблокировали улицу.
15:08 «Там еще их ого-го!» - ребенок в Минске удивился, когда увидел огромную колонну.
15:06 В Бресте Марш проходит в разных частях города.
15:05 Так проходит Марш около станции метро «Партизанская».
15:02 Масюковщина и бульвар Шевченко уверенно маршируют к победе.
15:00 Колонна спортсменов тоже идет маршем по улицам Минска.
14:56 Во дворах возле Каменной Горки строят баррикады.
14:55 Минск. Люди собираются на Кургане на Юго-Западе.
14:51 «Это наш город!». Люди дали отпор карателям на улице Голубева.
14:49 Так выглядит протест на улице Дзержинского возле ТЦ «Титан».
14:47 Пора менять лысую резину!
14:45 Таймлапс огромной колонны людей на улице Чкалова в Минске.
14:43 В Уручье сформировалась еще одна колонна протестующих.
14:41 Еще одна очень длинная колонна в столице.
14:39 Жители Гродно вышли на улицы со своими флагами.
14:37 Жители райцентра Ивье вышли на Марш.
14:35 Поток людей на маршах в Минске не заканчивается.
14:34 Колонна в Уручье скандирует: «Смотри в окно, а не в телевизор».
14:32 Район улицы Сердича в Минске собрал большую колонну.
14:29 Тысячи людей заняли улицу Городецкую в Минске.
14:28 Жители «Сокола» движутся в сторону трассы.
14:27 Так выглядит колонна людей в Московском районе Минска.
14:26 Город наш!
14:25 «Пошёл, вон, ты и твой ОМОН», - скандируют люди.
14:24В Уручье идет одна из самых больших колонн.
14:23 Такое чувство, что сегодня вышел весь Минск.
14:22 Марш проходит и на улице Жудро.
14:21 Колонна идет по Воронянского в Минске.
14:20Жители микрорайона "Шарики" вышли на Марш.
14:18Район Запад в Минске вышел на Марш.
14:16 Минск. Шествие в районе Площади Казинца.
14:16 Колонна на Юго-Западе марширует с музыкальным сопровождением.
14:15 Белорусы дали отпор фашистам.
14:15 Грушевка уверенно марширует в направлении центра.
14:14 По Кунцевщине прошла внушительная колонна протестующих.
14:14 Серебрянка идет многолюдным Маршем.
14:11 Минчане маршируют под лозунги «Лукашенко в автозак!» и «Далучайся!».
14:10 Минск. Недалеко от станции метро Партизанская тоже идет колонна.
14:09 Мощная колонна идет по Октябрьскому району Минска.
14:06 Огромная колонна из Грушевки идет под дружное «Жыве Беларусь!» и сигналы поддержки от автомобилистов.
14:03 Огромная колонна протестующих прошла недалеко от Комаровского рынка.
14:02 Колонна с Калиновского вышла на проспект Независимости в Минске.
14:01 Люди вышли на Марш и в Жодино.
14:00 В Малиновке люди с поднятыми руками прогнали ОМОН.
13:56 Большая колонна демонстрантов достигла центра Минска.
13:54 Минск. Большая группа людей вышла с дворов со стороны Железнодорожной и через переход идёт в сторону Гурского.
13:51 На Автозаводе в Минске тоже вышло много людей.
13:50 Жители квартала «Минск-Мир» тоже вышли на Марш.
13:49 Курасовщина идет плотной колонной.
13:44 Таймлапс огромной колонны в Зеленом Лугу.
13:40 Минск гудит в знак поддержки протестующих.
13:38 Еще в одном районе Минска люди вышли на проезжую часть.
13:37 Еще одно видео огромной колонны в Уручье. Люди скандируют: «Верым! Можам! пераможам!» и «Далучайся!»
13:36 Минск. Люди идут по улице Богдановича в сторону центра.
13:35 На Логойском тракте большая колонна протестующих подходит к точке сбора.
13:34 Река людей идет маршем по Зеленому Лугу.
13:33 В Гродно жители района Фолюш вышли на Марш.
13:32 Появилось видео многотысячной колонны в Уручье.
13:31 БЧБ-невеста снова в строю и вышла на Марш.
13:30 Жодино, Заславль и Волковыск вышли на Марш.
13:29 Минск. Длинная колонна людей идет в Кунцевщине.
13:28 В Малиновке люди прогнали силовиков, вышли на проезжую часть и скандируют : «Жыве Беларусь!»
13:27 На Каменной Горке люди вышли на дорогу.
13:26 Огромные колонны движутся по всему Минску.
13:26 От площади Бангалор колонна пошла маршем по улице Богдановича.
13:23 В Уручье на Марш уже вышло около четырех тысяч человек.
13:22 Таймлапс еще одной многочисленной колонны минчан на Марше.
13:21 В некоторых местах минчане начали выходить на проезжую часть.
13:20 На Марш вышли жители минского ЖК Маяк.
13:19 По Притыцкого движется внушительная колонна протестующих.
13:18 Минский микрорайон Чкаловский тоже вышел на Марш.
13:17 Таймлапс с Марша в Малиновке. Количество людей впечатляет.
13:16 Минск. Люди собираются во дворах на Грушевке.
13:15 Сегодня на Марш вышли и жители Смолевичей.
13:14 Минск. Колонны, которые шли с Алибегова, Малиновки и Юго-Запада объединились.
13:13 Колонны в Минске насчитывают уже сотни и даже тысячи человек. Фото из одного из районов, которых сегодня вышло очень много.
13:12 Еще одно видео с Марша в Дзержинске.
13:11 Огромная колонна идет по Сухарево.
13:11 Еще одна большая колонна идет по Минску. Такое сейчас происходит во всех районах столицы.
13:10 На Марш вышли жители столичного микрорайона Сокол.
13:08 В Уручье на Марш собралось порядка двух тысяч человек (такую оценку дает «Белсат»).
13:08 Так выглядит колонна в районе минской Петровщины.
13:07 В минском микрорайоне Восток-1, люди маршируют, скандируя «Жыве Беларусь!»
13:06 Длинная колонна идет по улице Жуковского.
13:04 По западным районам Минска идет огромная колонна.
13:02 Шествия сегодня проходят по всей Беларуси.
13:01 Возле Национальной библиотеки протестующие водят хоровод вокруг елки.
13:00 Еще видео многочисленных колонн из Минска.
12:54 Вышли жители микрорайона Лебяжий.
12:53 Жители Боровлян идут колонной по городу.
12:51 Малиновка вышла на Марш. Людей очень много.
12:50 По Ангарской в Минске идет колонна в несколько сотен человек.
12:50 Жители многих районов Минска ручейками стекаются на Марш.
12:46 Множество людей собралось на Марш в минской Грушевке.
12:45 В районе Национальной библиотеки тоже выходят люди.
12:44 В Минске вышли жители улицы Некрасова.
12:43 Колонна участников Марша в минской Чижовке.
12:41 Каменная Горка вышла на Марш.
12:34 Дзержинск вышел на Марш.
12:33 Сухарево собралось на протестный Марш.
12:26 В Минске разные районы выходят на Марш. Люди идут колоннами под национальными флагами.
11:56 Жители Заславля одними из первых вышли на Марш.