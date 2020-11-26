Свет в конце туннеля 1 Майкл Хэд

26.11.2020, 17:23

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фото: REUTERS / Dado Ruvic

Что изменила новая вакцина AstraZeneca.

В длинном темном туннеле 2020 года ноябрь стал месяцем, когда там появился свет. Некоторые видят яркий свет, другие — слабый, но это, несомненно, свет

Компания Pfizer 9 ноября объявила промежуточные результаты своей вакцины-кандидата, показывающие, что она «более чем на 90% эффективна» в предотвращении симптоматического COVID-19 на поздних стадиях клинических испытаний. Этой новости обрадовались.

Через несколько дней Российский фонд прямых инвестиций объявил, что вакцина-кандидат, которую они финансируют, получившая название Sputnik V, показала действенность 92% на поздних стадиях испытаний. Чтобы не отставать, Moderna объявила, что ее вакцина-кандидат показала действенность 94,5%.

Самое недавнее сообщение о вакцине от COVID-19 поступило из Оксфордского университета. И, как и все вышеупомянутые сообщения, оно было сделано через пресс-релиз. Вакцина-кандидат, разработанная в партнерстве с AstraZeneca, показала общую эффективность 70,4%.

Если это звучит разочаровывающе, примите во внимание, что это промежуточные результаты и цифры могут измениться. Кроме того, оксфордская вакцина была введена одной группе добровольцев в виде двух стандартных доз, которые показали эффективность 62%, а другой группе добровольцев — в виде меньшей дозы, за которой следовала стандартная вторая доза. Это повысило эффективность до 90%.

Не сразу понятно, почему вышло именно так. Профессор Эндрю Поллард, один из ведущих исследователей проекта, назвал результаты «интригующими». Он также подчеркнул, что использование более низких доз означает, что будет доступно больше доз вакцины.

У тех, кому ввели вакцину, не было тяжелого протекания COVID-19. И похоже, что она вызывает защитный иммунный ответ у пожилых людей. Хотя нам придется дождаться окончательных подробных результатов, чтобы получить разъяснения по этому поводу.

Не единственный параметр

Несмотря на то, что оксфордская вакцина имеет более низкую общую эффективность, чем вакцины Pfizer или Moderna — по крайней мере, на этом промежуточном этапе — есть и другие факторы успеха, которые следует учитывать. Один из них — безопасность, и пока сообщается, что оксфордская вакцина имеет хорошие показатели безопасности без серьезных побочных эффектов.

Еще один важный фактор — хранение. Оксфордскую вакцину можно хранить в домашнем холодильнике. Необходимость длительного замораживания на протяжении всего пути вакцины от завода до клиники при сверхнизких температурах — как это видно на примере вакцины Pfizer — может быть проблемой для многих стран, но особенно для более бедных.

Оксфордская вакцина, созданная на основе вирусного вектора, также дешевле (около $4), чем мРНК-вакцины Pfizer и Moderna — стоимостью около $20 и $33 соответственно. AstraZeneca взяла на себя «неприбыльное обязательство».

Справедливое распределение

Как я уже говорил ранее, справедливое распределение новых вакцин крайне важно, особенно для стран с низким и средним уровнем доходов, которые не имеют характеристик или покупательной способности более богатых стран. GAVI — глобальное партнерство в области здравоохранения, направленное на расширение доступа к иммунизации в бедных странах — годами работает над решением именно этого вопроса. В 2020 году оно учредило инициативу COVAX, которая получит доступ к 700 млн доз вакцины против COVID-19, если клинические испытания пройдут успешно.

Оксфорд и AstraZeneca ранее взяли на себя обязательства предоставить миллиард доз своей вакцины для стран с низким и средним уровнем, намереваясь распространить 400 млн доз до конца 2020 года. Разумеется, AstraZeneca распространят больше доз вакцины среди стран за пределами Европы и США, чем любой из ее ближайших конкурентов.

Отличный старт

Этих обязательств явно будет недостаточно для немедленного глобального охвата, но это отличное начало. Около 9% населения мира живут в крайней нищете, а окружающие их системы здравоохранения слабы. Обещания справедливого распределения вакцин дают надежду на то, что более бедные слои населения во всем мире не будут забыты. Мировое сообщество специалистов здравоохранения должно сосредоточить внимание на этой области.

Что это сообщение означает для мира? Огромный потенциал. Но помните, что испытания еще не завершены, и на момент написания статьи регулирующие органы еще не одобрили ни одну из новых вакцин. Даже когда эти препятствия будут устранены, нам по-прежнему необходимо вакцинировать весь мир, что требует успешного преодоления сложных препятствий, таких как расстояние, местность, политика, логистика холодовой цепи и поведение человека.

Глобальная пандемия пока не закончилась и еще не скоро ей наступит конец, но свет в конце тоннеля становится все ярче.

Майкл Хэд, «Новое время»

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