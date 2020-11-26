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Белорусские студенты призвали продолжать акции протеста

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  • 26.11.2020, 18:28
  • 2,779
Белорусские студенты призвали продолжать акции протеста
фото: ТАСС

Видеофакт.

Telegram-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» опубликовал обращение студентов.

«Мы, Студенческая инициативная группа, представители стачкомов и инициативных групп 15 университетов, несмотря на уголовное преследование, — не сдаёмся и продолжаем свою деятельность.

За предыдущие 2 недели из-за той или иной формы преследования более 20 человек было вынуждено бежать в Украину и другие страны.

Но даже в изгнании мы остаёмся едины: Студенческая инициативная группа вместе с Задзіночаннем беларускіх студэнтаў призывает студентов не прекращать акции, а власть — незамедлительно отпустить невиновных студентов и прекратить все дела в отношении нас», — говорится в обращении.

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