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В Армении нашли мертвым российского военного

  • 26.11.2020, 21:05
  • 7,036
В Армении нашли мертвым российского военного
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Тело было найдено вне территории военной части, где он служил.

В Армении найдено тело российского военнослужащего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Проводится расследование.

Следов насильственной смерти на его теле нет. Тело было найдено вне территории военной части, где он служил.

В Армении расположена 102-я российская военная база, имеющая два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Кроме того, с 10 ноября в Армению из России перебрасывались российские миротворцы для несения службы в Нагорном Карабахе.

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