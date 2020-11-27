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Переговоры Баскова и Эйсмонт: главарь бандитов лишился дара речи

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  • 27.11.2020, 9:59
  • 9,121
Переговоры Баскова и Эйсмонт: главарь бандитов лишился дара речи

Слив стал большой неожиданностью.

В конце прошлой недели Лукашенко пообещал после выходных прокомментировать сливы телефонных разговоров, на которых звучат голоса людей, очень похожих на голоса Дмитрия Баскова, Натальи Эйсмонт и Дмитрия Шакуты.

Почему Лукашенко до сих пор не выполнил обещание?

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии udf.by отметил, что Лукашенко, несмотря на свое обещание, молчит, потому что ему «нечего сказать».

«Было видно, что для него слив стал большой неожиданностью. Человек в общем-то лишился дари речи. У Лукашенко распространенная практика заявить: подождите, подождите, я вам потом такое скажу, что вы ахнете. Но продолжение у него получается очень редко, если не сказать, что никогда», – отметил Корнеенко.

В подлинности опубликованных телефонных разговоров он не сомневается.

«Где в таком случае обоснованные опровержения, да и вообще опровержения со стороны названных людей? Пока слышен только лепет: мы за гуманизм», – сказал Корнеенко.

Кто мог отдать команду на создание группы из очень известных людей, которая под прикрытием высокопоставленных силовиков ездила по минском дворам?

«Лукашенко говорил о возможности создания народных дружин. Но думаю, желающих участвовать в таких позорных делах не нашлось. Поэтому пришлось подключать пресс-секретаря президента, главу Федерации хоккея и ставить на шухер замминистра МВД. А кто принял такое решение – тот, кто сказал, что будет создавать народные дружины», – полагает Корнеенко.

Он считает подтверждением версии о том, что работу группы курировало руководство страны, заявление МВД о госпитализации Романа Бондаренко: якобы «неравнодушные граждане» подрались с другими.

«А если и так, то где уголовное дело? Где задержания виновных? Но шила в мешке не утаишь, тут все само выходит наружу», – сказал Корнеенко.

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