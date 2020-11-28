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Вирусологи определили самый ранний признак COVID-19 до потери обоняния

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  • 28.11.2020, 10:22
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Вирусологи определили самый ранний признак COVID-19 до потери обоняния

Исследование провели специалисты Барселонского университета.

В Испании ученые определили самый ранний признак инфицирования COVID-19, который появляется еще до потери обоняния. Соответствующее исследование провели специалисты Барселонского университета, пишет lenta.ua.

Как пояснили вирусологи, около 80% инфицированных жалуются на утрату обоняния. Это происходит вследствие высыхания клеток, играющих важную роль в работе рецепторов. Проявляется данная стадия ощущением сухости в носоглотке, а возникает этот симптом еще до исчезновения обоняния.

Ученые провели эксперимент с участием 35 коронавирусных больных с легким течением COVID-19. Около 70% заявили, что замечали странные ощущения и сухость в носоглотке перед тем, как у них исчезла способность определять запах веществ. Эта стадия, по словам инфицированных, продолжалась около 12 дней.

Ученые считают это самым ранним признаком COVID-19, а поясняют его высыханием обонятельного эпителия, расположенного в носовой полости на верхней носовой раковине, и бокаловидных клеток, выделяющих необходимую для защиты от проникновения вирусов слизь.

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