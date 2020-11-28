«Сделай правильный выбор»: болельщики БАТЭ предупредили футболистов борисовского клуба 1 28.11.2020, 19:55

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Фотофакт.

В Борисове футбольные болельщики выступили против провластного письма спортсменов, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%». Болельщики футбольного клуба предупредили футболистов, чтобы те не выступали в поддержку узурпатора.

Напомним, 24 ноября на свет появилось письмо атлетов, поддерживающих режим Лукашенко. Запросы на подписание провластного письма пришли во многие футбольные клубы.

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