«Сделай правильный выбор»: болельщики БАТЭ предупредили футболистов борисовского клуба

«Сделай правильный выбор»: болельщики БАТЭ предупредили футболистов борисовского клуба1
- 28.11.2020, 19:55
- 5,590
Фотофакт.
В Борисове футбольные болельщики выступили против провластного письма спортсменов, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%». Болельщики футбольного клуба предупредили футболистов, чтобы те не выступали в поддержку узурпатора.
Напомним, 24 ноября на свет появилось письмо атлетов, поддерживающих режим Лукашенко. Запросы на подписание провластного письма пришли во многие футбольные клубы.